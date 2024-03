1.111 Euro für nötigste Kleidung und Spielsachen

In Landshut/Ergolding bietet die Startklar Soziale Arbeit Niederbayern gGmbH Betreuung für Kleinkinder von 0 bis 6 Jahren: ein friedvolles Zuhause auf Zeit für Kinder aus Familien in Krisensituationen. Sie werden in familiärem Umfeld höchst professionell betreut, möglichst ohne Beziehungsabbrüche zu ihren Familien. Die Betreuung dauert so lange, bis die Zukunft der Kinder geklärt ist, z. B. eine Rückführung zu den Eltern bzw. eine Unterbringung in einer Pflegefamilie. Für diesen Einsatz wurde Startklar nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Weil viele Kinder ohne Kleidung oder altersgerechte Spielsachen kommen, wird das Preisgeld von 1.111 Euro dringend dafür benötigt – sowie für Kinderwägen, Fahrradanhänger, ein Lastenfahrrad und Spielgeräte für den Garten.Stellvertretend für die Stiftung übergabGeschäftsführer der Trausnitz MassivHaus Bau GmbH in Ergolding, die Urkunde und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „So traurig die Situation vieler Kinder ist, die Ihnen anvertraut werden, so berührend ist es, wie Sie ihnen eine gute Ersatzfamilie sind. Sie tun das Möglichste und Beste unter den gegebenen Umständen, zum Wohl der Kinder und damit auch für uns als Gesellschaft: Dieser Einsatz verdient den Town & Country Stiftungspreis in jedem Fall!“Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem FörderschwerpunktIm Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.Die Town & Country Stiftung mit Sitz in Erfurt wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet, um unverschuldet in Not geratenen Bauherren und deren Familien zu helfen. Bald wurde der Stiftungszweck um die Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher erweitert. Die Arbeit der Town & Country Stiftung wird durch das Town & Country Franchise-System und weitere Unterstützer:innen sowie freie Spenden ermöglicht.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de