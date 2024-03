1.111 Euro für neue Perspektiven

Unterstützung für junge Menschen in außergewöhnlichen Lebenssituationen: 1.111 Euro Preisgeld erhält der GetAwayDays e. V. aus Wüstenrot. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Der GetAwayDays e. V. aus Wüstenrot bietet erlebnispädagogische Aktionen für junge Menschen in außergewöhnlichen Lebenssituationen – oftmals aus Brennpunktvierteln, mit Fluchthintergrund oder krimineller Geschichte: junge Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen. In mehrtägigen Camps brechen sie aus ihrem gewohnten Umfeld aus, erleben neue Eindrücke, Herausforderungen und Erfolge. Sie meistern Aufgaben außerhalb ihrer Komfortzone, überwinden persönliche Grenzen, erleben bestärkende Gemeinschaft und finden neue Perspektiven für sich. Zu den Camps kommen Tagestrainings sowie Schulungen in Selbstverteidigung, Selbstbehauptung und Werteverständnis. Für seinen umfangreichen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises und dem Preisgeld in Höhe von 1.111 Euro ausgezeichnet.



Stellvertretend für die Stiftung übergaben Stiftungsbotschafterin Anja Michalek und Stiftungsbotschafter Dipl. Ing. Konrad Michalek, Geschäftsführer der Michalek Wohn(t)raum GmbH in Heilbronn-Kirchhausen, die Urkunde und lobten das Engagement der Ausgezeichneten: „Mit viel Einfühlungsvermögen nehmen Sie sich junger Menschen an, die es weit schwerer haben als andere; Sie reichen ihnen die Hand und ermöglichen ihnen Erlebnisse und Erfahrungen, von denen sie ein Leben lang zehren werden: ein wichtiger Dienst an den Jugendlichen ebenso wie an unserer Gesellschaft. Genau diese Art von Engagement ist es, die wir mit dem Town & Country Stiftungspreis ehren und unterstützen möchten!“



Michael Feuchter, Leiter des GetAwayDays-Standortes Hohenlohe, nahm den Preis entgegen: „Wir freuen uns über die Wertschätzung unserer Arbeit mit jungen Menschen in außergewöhnlichen Lebensumständen und bedanken uns herzlich bei der Town & Country Stiftung. Das Preisgeld wird in die derzeitige Renovierung unserer Berghütte im Allgäu fließen, damit unser Slogan ‚Chancen ermöglichen. Zukunft gestalten.‘ zukünftig Realität für noch mehr Jugendliche werden kann.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

