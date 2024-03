1.111 Euro für mehr tierisches Vergnügen

Unterstützung für einen Ort zum Mitmachen: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Münchner Kinder- und Jugendfarm e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Die Kinder- und Jugendfarm Ramersdorf ist eine bauernhofähnliche Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Auf 5.000 qm bietet sie den Kids als Treffpunkt Spielmöglichkeiten, Bauerngarten, Tiere, Feuerstelle und Werkstätten sowie Gelegenheit zur Mithilfe auf der Farm. Pädagogische Schwerpunkte sind die Förderung der Sozial-, Selbst- und Umweltkompetenz. Nun muss ein wegen Baufälligkeit abgerissenes Holzschiff ersetzt werden, wobei die jungen Menschen bereits bei der Planung aktiv beteiligt werden. Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet – das Preisgeld von 1.111 Euro fließt auch in dieses Projekt.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Cornelia Gust, Town & Country Franchise-Partnerin in Egenhofen, die Urkunde und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „In dieser Kinder- und Jugendfarm stecken so viel Leidenschaft, Ideenreichtum und Tatkraft, dass es einen begeistert und einfach mitreißt: Man möchte direkt hierbleiben und mitmachen. Sie haben einen wunderbaren Ort geschaffen und wir unterstützen Sie gern mit dem Stiftungspreis dabei, diesen weiterzuentwickeln.“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Die Anerkennung, die uns mit dem Town & Country Stiftungspreis für unsere Arbeit auf der Farm zuteil wird, erfüllt uns mit großer Freude, sie ist eine Bestätigung für das Engagement, mit dem unser Team in Ramersdorf täglich daran arbeitet, das Leben der Kinder und Jugendlichen positiv mitzugestalten. Seit nun mehr als 20 Jahren betreibt der Münchner Kinder- und Jugendfarm e. V. die Farm in Ramersdorf. Ohne das Vertrauen und die Unterstützung von Partnern und Förderern wie der Town & Country Stiftung wäre es für unseren kleinen Verein äußerst schwierig, so lange und erfolgreich diese Entwicklungs- und Begegnungsräume anzubieten. Auch im Namen des gesamten Vereinsvorstands geht unser aufrichtiger Dank für diese Anerkennung an die Town & Country Stiftung!“, so Beatriz Matschke, Geschäftsführerin des Trägervereins MKJF e. V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

(lifePR) (