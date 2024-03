1.111 Euro für lebendige Demokratie

Unterstützung für kreatives Einmischen: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Plutinos e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Bereits 2022 wurde das Filmprojekt „Wir von hier – unser Osterbruch“ des Plutinos e. V. mit dem Town & Country Stiftungspreis ausgezeichnet. Nun heißt es „Wir mischen uns ein – lebendige Demokratie“: Die junge Filmcrew möchte die erreichte Akzeptanz bei Entscheidern nutzen, um ihr Lebensumfeld mitzugestalten. Als zeitgemäßes Stilmittel, um Sorgen und auch Freude zu transportieren, wird das Medium Film weiter eine wichtige Rolle spielen – geplant ist u. a. ein „Roadmovie“ als Kurzfilm. Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises erneut ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro fließt in den Aufbau eines Jugendtreffs, der regelmäßigen Austausch, gemeinsame Aktionen und lebendige Demokratie ermöglicht.



Im Namen der Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Milena Möhlenbrock, Marketingchefin der easyHausbau GmbH in Rastede, die Urkunde und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Gemeinsam mit den Jugendlichen haben Sie ein beeindruckend kreatives, engagiertes und nun schon sehr dauerhaftes Projekt geschaffen, in dem die Kids ihr eigenes Umfeld mitgestalten und Wichtiges fürs Leben lernen. Diesen Einsatz würdigen und unterstützen wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis!“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

