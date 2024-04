1.111 Euro für kindgerechtes Programmieren

Unterstützung für AG „Bauen und Konstruieren“: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Förderverein der Brüder-Grimm-Schule Hofgeismar e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Die Brüder-Grimm-Schule Hofgeismar ist eine Förderschule mit vielen auf verschiedene Weise benachteiligten Schüler:innen. Die außerunterrichtliche AG „Bauen und Konstruieren“ macht ihnen ein spannendes Angebot: Beim freien oder geplanten Konstruieren werden Kognition und Motorik entwickelt sowie wichtiges Wissen erlangt. Soziale und emotionale, kommunikative und auch sprachliche Kompetenz werden nachhaltig geschult. Für seinen Einsatz wurde der Förderverein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Teil II der AG „Bauen und Konstruieren“ wird nun digital. Dafür werden – auch mithilfe des Preisgeldes von 1.111 Euro – Bausätze angeschafft, die einfaches Konstruieren mit kindgerechtem Programmieren verbinden.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Florian Baistock, Town & Country Franchise-Partner aus Habichtswald OT Ehlen, die Urkunde und lobte das Engagement der Ausgezeichneten: „Es ist mitreißend, mit wie viel Leidenschaft Sie für die Kinder Möglichkeiten schaffen, sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Ich bin sicher, dass hier die eine oder andere Vorentscheidung für den späteren Berufsweg fällt – und das ist eine großartige Leistung: Vielen Dank für Ihren Einsatz!“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

