1.111 Euro für junge Potenzialentfaltung

Unterstützung für Theater, Workshops und mehr: 1.111 Euro Preisgeld erhält der ZIRKEL für kulturelle Bildung e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Kulturelle Veranstaltungen, Workshops und Musik-Theater-Projekte: Das Team des Münchner ZIRKEL für kulturelle Bildung e. V. begeistert Kinder und Jugendliche für Kunst und Kultur, Musik, Theater, Clownerie, Tanz und literarische Texte. So begleitet es die persönliche Entwicklung junger Menschen, von denen viele wegen schwieriger Lebenssituationen wenig am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Ziel ist die eigene Potenzialentfaltung – für mehr Teilhabe und Chancengleichheit. Das Projekt „Gesund und munter“ in Kooperation mit einer Münchner Grundschule bietet dafür Ganztags-Theater-AGs, Lehrer:innenfortbildung und Projektwochen für 4. Klassen mit Theater, Tanz, Musik und kreativem Schreiben – und der mehrmaligen Aufführung des Stücks „Die Kartoffelsuppe“. Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet und erhält das damit verbundene Preisgeld von 1.111 Euro.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Cornelia Gust, Town & Country Franchise-Partnerin in Egenhofen OT Aufkirchen, die Urkunde und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Es ist beeindruckend, was Sie hier auf die Beine gestellt haben und wie Sie die Kinder und Jugendlichen mitnehmen und begeistern. Diesen wichtigen und großartigen Einsatz unterstützen wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis!“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Wir danken der Town & Country Stiftung Country sehr herzlich für ihre Spende und ihr Vertrauen. Ich bin sehr glücklich, wie wir mit dem ZIRKEL in die Münchner Stadtgesellschaft hineinwirken können. Es ist mir eine große Freude, mit unseren Angeboten viele Kinder und Jugendliche zu inspirieren, zu erfreuen und zu ermutigen“, so Micaela Czisch, Geschäftsführerin des ZIRKEL für kulturelle Bildung e. V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

