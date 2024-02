1.111 Euro für frühkindliche Bildung in Namibia

Unterstützung für einen soliden Start auf die Bildungsreise: 1.111 Euro Preisgeld erhält die Hamburger Stiftung steps for children Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Die Stiftung steps for children betreibt in Namibia acht Einrichtungen für mehr als 2.000 Kinder und Jugendliche, die täglich unterrichtet, ernährt und gefördert werden. Die Stiftung ist mit sozialen und Einkommen generierenden Maßnahmen dort angesiedelt, wo sie am meisten gebraucht wird: in den Informal Settlements, in denen Menschen aus ärmsten Verhältnissen in behelfsmäßigen Behausungen leben müssen. Hier ermöglicht sie Perspektiven für eine bessere Zukunft. Dazu gehört auch, dass die sozialen Aktivitäten der Stiftung durch eigene Kleinstunternehmen, wie zum Beispiel die Nähwerkstatt oder die Gästehäuser, langfristig durch erwirtschaftete Überschüsse von Spendenbeiträgen unabhängiger werden sollen.



Für ihren Einsatz wurde die Stiftung nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld wird in frühkindliche und vorschulische Bildung investiert: Gezielt werden feinmotorische, kognitive und sprachliche Fähigkeiten gefördert – als solide Grundlagen für die weitere Bildungsreise.



Stellvertretend für die Stiftung und deren Botschafter Dr. Arne Einhausen übergab Marcus Brunner von der Dr. Arne Einhausen GmbH & Co.KG in Stelle die Urkunde und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Sie setzen sich mit so viel Herzblut für die Schwächsten der Schwachen ein, für die Kinder in einigen der ärmsten Regionen der Welt – die es viel schwerer haben, als wir hier in Deutschland uns das auch nur vorstellen können: Diesen wortwörtlich wegweisenden Einsatz ehren und unterstützen wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis!“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Wir bedanken uns im Namen der Kinder in Namibia und des gesamten steps-Teams sehr herzlich für diese Auszeichnung! Eine besondere Wertschätzung unserer Arbeit, die zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir uns am besten gemeinsam für gerechtere Bildungschancen und Zukunftsperspektiven einsetzen müssen“, so Dr. Michael Hoppe, Vorstandsvorsitzender der Stiftung steps for children.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

