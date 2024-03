1.111 Euro für einen Ort der Geborgenheit

Unterstützung für bedürftige Familien: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Kinderwarenkorb Pfungstadt e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Der Kinderwarenkorb Pfungstadt e. V. bietet bedürftigen Familien – häufig mit Migrations-und Fluchthintergrund – Lebensmittel, kostenlose Kinderbetreuung sowie den Verkauf von gespendeter Baby- und Kinderkleidung, Spielsachen und Lernmaterialien. Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Mit der Renovierung und Umgestaltung des Spielwaren-Zimmers und der Bücherwand soll für die Kinder eine angenehmere Umgebung gestaltet werden. In dieses Projekt wird auch das Preisgeld von 1.111 Euro investiert, um den Kindern einen Ort der Geborgenheit und des Lernens zu bieten und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Michaela Sierra Lois, Geschäftsführerin der Sierra Massivhaus GmbH & Co. KG in Ronneburg, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Viele helfende Hände bewegen hier viel und leisten einen wichtigen Beitrag zum Lebensunterhalt der Familien: Diesen Einsatz würdigen und fördern wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis!“



Die Ausgezeichneten sind sehr froh über die Zuwendung: „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder von der Town & Country Stiftung als Preisträger nominiert wurden. Der Stiftungspreis wird für Renovierungen und Neuanschaffungen im Bereich des Spielwarenzimmers verwendet. Wir sagen herzlichen Dank für die Spende, da wir unsere gemeinnützige Arbeit ohne Hilfe durch Spenden nicht aufrechterhalten könnten. Wie Bertha von Suttner sagte: ‚Nach ‚lieben‘ ist ‚helfen‘ das schönste Zeitwort der Welt‘“, so Jörg Eisenstecken, 1. Vorsitzender des Kinderwarenkorb Pfungstadt e. V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

