1.111 Euro für eine neue Eisstockschützenbahn

Unterstützung für einen Ort sportlicher Integration: 1.111 Euro Preisgeld erhält die Spielvereinigung Ebermannsdorf. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Die Spielvereinigung Ebermannsdorf e. V. spielt eine wichtige Rolle bei der Integration neuer Bewohner:innen des Ortes: Die Gemeinde wächst stetig, während es insbesondere für Kinder und Jugendliche wenig Angebote gibt. Auch deshalb soll eine Eisstockschützenbahn im Herzen von Ebermannsdorf entstehen. Sie soll nicht in erster Linie nur Sportstätte werden, sondern auch Treffpunkt von Jung und Alt – ein Ort der Begegnung und des gemeinsamen, generationsübergreifenden Sporttreibens. Denn gerade sportliche Aktivitäten bringen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Generationen zusammen und tragen so zur Integration bei. Die Stockbahn wird ein neues, attraktives Angebot darstellen und so vor allem auch junge Menschen für Sport und Vereinsleben begeistern.



Für ihren Einsatz wurde die Spielvereinigung nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Melanie Meier, Town & Country Franchise-Partnerin aus Weiden, die Urkunde. Dazu empfing sie die beiden Vertreter der SpVgg. Ebermannsdorf, Gerhard Kriegl und Stephan Krautwurst, in ihrem Büro und lobte das Engagement aller Beteiligten: „Ich bin begeistert von der Idee, ein sportliches Angebot zu schaffen, das die Gemeinschaft stärkt und neue Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung schafft – vor allem auch für junge Menschen. Für das anstehende Bauvorhaben wünsche ich Ihnen im Namen der Town & Country Stiftung viel Erfolg, aber vor allem auch viel Spaß beim darauffolgenden ‚Eisstöckeln!“ Das Preisgeld von 1.111 Euro wird für den Bau der neuen Eisstockschützenbahn verwendet; die Umsetzung erfolgt dabei ehrenamtlich.



Bei dieser Gelegenheit bedankte sich der neue Eisstockschützen-Spartenleiter Stephan Krautwurst nochmals persönlich für dieses großartige Engagement: „Die Nachricht hat in der neuen Eisstockschützensparte der SpVgg. Ebermannsdorf große Begeisterung ausgelöst: Mit der zusätzlichen Unterstützung der Town & Country Stiftung steht die Finanzierung unserer neuen Eisstockschützenbahn auf gesunden Beinen. Die Summe wird dabei vor allem für das notwendige Material und die erforderlichen Maschinen eingesetzt. Im Namen unseres gesamten Vereins möchten wir uns nicht nur recht herzlich bei der Town & Country Stiftung bedanken, sondern vor allem auch bei Melanie Meier, die die Bewerbung als unsere sympathische Town & Country Stiftungsbotschafterin so tatkräftig unterstützt hat.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

(lifePR) (