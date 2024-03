1.111 Euro für eine bunte Mauer

Unterstützung für eine bunte Mauer: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Förderverein BIP Kreativhaus in Gera e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



In der Kita Kreativhaus in Gera steht seit über 40 Jahren eine graue Mauer. Einst trennte sie Kindergartenbereich und Kinderkrippe. Nun soll sie im Projekt „Die Alte Mauer“ zu einem neuen Erlebnisbereich gestaltet werden – gemeinsam mit den Kindern und einem lokalen Künstler: Ein bunter Regenbogen aus Farben und Motiven wie Blumen, Krabbelkäfern und mehr soll zum Miteinander einladen. Für seinen Einsatz wurde der Förderverein der Kita nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Die Kinder, darunter viele mit Migrationshintergrund und/oder Förderbedarf, haben bereits zahlreiche Bilder von ihren Vorstellungen gemalt – das Preisgeld von 1.111 Euro fließt direkt in die Umsetzung.



2024 unterstützt die Town & Country Stiftung allein in der Region im Rahmen ihres Stiftungspreises 12 Projekte mit insgesamt über 13.000 Euro Preisgeld. Stellvertretend für die Stiftung und Stiftungsbotschafterin Sandra Herrmann,Geschäftsführerin der HAPPY HAUS BAU GmbH in Gera, übergab deren Mitarbeiterin Sarah Schuster die Urkunde und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „‚Die Alte Mauer‘ ist ein schönes, farb- und lebensfrohes Projekt, das die Kinder aktiv mit einbindet. Zum Gelingen tragen wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis bei – und bedanken uns damit gleichzeitig herzlich für Ihren großartigen Einsatz!“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

(lifePR) (