1.111 Euro für ein kreatives Zuhause

Unterstützung für die „Kulturwerkstatt Niederlausitz“: 1.111 Euro Preisgeld erhält der SOLARIS Kunst-Förderverein e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Der SOLARIS Kunst-Förderverein e. V. aus Doberlug-Kirchhain fördert Kinder und Jugendliche, die etwas Besonderes sind. Manche Kids sind besonders wild und ungestüm, manche ganz still und verhalten. Viele von ihnen haben es wegen Umfeld und Herkunft schwerer als andere. In den Workshops der KULTURWERKSTATT NIEDERLAUSITZ, geleitet von den Dozentinnen Lena Braun und Sylvia Burza, sind alle Kinder gleich. Sie lernen, miteinander zu arbeiten, sich gegenseitig wertzuschätzen und zu vertrauen. Sie wachsen über sich selbst hinaus, indem sie verstehen, dass sie selbst die Welt kreativ gestalten können. In der KULTURWERKSTATT NIEDERLAUSITZ finden sie ein liebenswertes Zuhause, in dem Erfolgserlebnisse und Lebensfreude möglich sind. Die Frauen des Upcycling-Workshops der KULTURWERKSTATT erschaffen im Ehrenamt für die Kinder Bühnenbilder und Kostüme.



Für seinen Einsatz wurde der Kunst-Förderverein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro wird verwendet, um die kleine Bühne des Kinder-Theaterclubs CONCORDIA zu verschönern und die Kreativ-Werkstatt in dem sonst leerstehenden Ladenlokal auszubauen. Für den Sommer entsteht eine Ausstellung in den Schaufenstern der historischen Altstadt und die Kids treten stolz mit neuen Kostümen ins Rampenlicht.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Holger Leonhardt, Geschäftsführer der ZET Massivhaus GmbH in Doberlug-Kirchhain, die Urkunde und lobte den Einsatz der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Es ist beeindruckend zu sehen, was Sie hier geschaffen haben; wie Sie jungen Menschen einen Ort bieten, um sich zu entfalten – und damit auch unseren schönen Ort bereichern. Gern unterstützen wir Ihr kreatives Engagement mit dem Town & Country Stiftungspreis und freuen uns schon auf das Ergebnis Ihres Vorhabens. Danke für Ihr großartiges Wirken hier im Ort!“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Kreativ zu sein, in einem schönen Haus im Herzen der Stadt, ist uns Anliegen und Vergnügen zugleich. Altes zu erhalten, Neues zu erschaffen und dem Besonderen Raum zu geben: Das ist unser Ziel. Dafür den Town & Country Stiftungspreis zu erhalten, bedeutet uns viel. Vielen Dank für die Wertschätzung unserer Arbeit!“, so Lena Braun von der Kulturwerkstatt Niederlausitz



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

