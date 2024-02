1.111 Euro für ein Miteinander-Baumhaus

Unterstützung für einen Platz zum Zusammensein: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Commutas e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Für eine Gruppe von bisher acht Mädchen und Jungen von 5 bis 13 im Landkreis Potsdam-Mittelmark gibt es in ihren Dörfern bisher keinen Jugendtreff, nicht mal einen Kiosk; der Weg zum nächsten Jugendzentrum ist zu weit. Deshalb wird ein altes Baumhaus auf dem Gelände des Commutas e. V. in Planetal OT Kranepuhl wiederaufgebaut – als gemeinsamer Platz für die Kids zum Zusammensein, Spielen und Pläneschmieden. Eltern, Dorfbewohner:innen und Verein helfen mit; Plattform und Geländer werden aus Sicherheitsgründen von einem Tischler repariert. Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet – und nutzt das Preisgeld von 1.111 Euro für die professionellen Tischlerarbeiten.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Christel Kohl, Town & Country Franchise-Partnerin aus Bad Belzig, die Urkunde und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Es macht Freude zu sehen, wie Sie hier einen tollen Ort für die Kinder und Jugendlichen schaffen – und das gemeinsam mit ihnen. So fördern Sie ganz im Sinne der Town & Country Stiftung das Miteinander auf vielen Ebenen. Diesen Einsatz ehren und unterstützen wir gern mit dem Stiftungspreis!“ Die Ausgezeichneten sind froh über die Zuwendung: „Wir freuen uns sehr auf die Instandsetzung des Baumhauses, sodass die Kinder und Jugendlichen wieder ihren eigenen Treffpunkt bekommen. Sobald das Wetter es zulässt, wird gemeinsam angepackt!“, so Jenni Heise vom Vorstand des Commutas e. V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

