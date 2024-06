1.111 Euro für ein Löschhaus

Unterstützung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Feuerwehrverein Gröst e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Beim Feuerwehrverein Gröst e. V. lernen die 6- bis 18-Jährigen der Kinder- und Jugendfeuerwehr (KJF) gemeinsam, entwickeln ihre Persönlichkeiten, üben ein respektvolles Miteinander. Auch am „Gemeinsamen Bauprojekt Löschhaus“ werden die Kids von Anfang an aktiv und kooperativ beteiligt. Im fertigen Löschhaus können sie dann spielerisch das zielgenaue Löschen mit dem Feuerwehrschlauch üben. Für seinen Einsatz wurde der Feuerwehrverein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Um Sicherheit und Feuerwehrstandards zu gewährleisten, wird mit dem Preisgeld von 1.111 Euro neben Baumaterialien ein spezieller Feuerwehrrollcontainer zum Transport des Löschhauses angeschafft.



Am 8. Juni feierte die Feuerwehr ihr 90-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Festveranstaltung übergaben die Stiftungsbotschafterinnen Silke Bräunig und Marie Wasner von der BNW GmbH in Braunsbedra OT Frankleben die Urkunde. Stellvertretend für die Stiftung lobten sie das Engagement der ausschließlich Ehrenamtlichen: „Es ist ganz im Sinne der Town & Country Stiftung, wie Sie hier die jungen Menschen für das Ehrenamt begeistern – und ihnen gleichzeitig wichtige soziale Werte vermitteln. Danke für Ihre großartige Arbeit und herzlichen Glückwunsch zum Town & Country Stiftungspreis!“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Ein Haus wird nur einmal gebaut,



ein Zuhause aber täglich neu: In diesem Sinne sind wir sehr glücklich, mit Unterstützung der Town & Country Stiftung gemeinsam unser Löschhaus bauen und gleichzeitig den Kindern und Jugendlichen ein zweites Zuhause bieten zu können“, so Fabian Möhring vom Feuerwehrverein Gröst e. V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger wurden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

(lifePR) (