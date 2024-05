1.111 Euro für die „Sportliche Pfingst-Tour“

Unterstützung für Sport-Rundweg: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Kreissportbund Hildburghausen e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Der Kreissportbund Hildburghausen e. V. organisiert auch 2024 seine „Sportliche Pfingst-Tour“: einen 1,25 km langen Rundweg mit zehn Sportstationen. Diesen können Kinder, Jugendliche, Familien, Kindergartengruppen und Schulklassen selbstständig ablaufen und die sportlichen Aufgaben bewältigen. Sie werden so mit Abwechslung und Freude zu sportlicher Betätigung motiviert. Da die Teilnahme kostenfrei ist, profitieren insbesondere Kinder ökonomisch schwächerer Familien.



Die „Sportliche Pfingst-Tour“ ist in diesem Jahr in Hildburghausen/Stadtteil Birkenfeld aufgebaut. Los geht es auf dem dortigen Dorfplatz. Hier findet man wieder die Tour-Hütte, in der es die Laufkarten und alle wichtigen Informationen gibt. Die Strecke ist täglich für jeden ohne Voranmeldung zugänglich und kann noch bis zum 26. Mai 2024 absolviert werden.



Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet – bereits zum wiederholten Mal. Das Preisgeld von 1.111 Euro fließt in die Gestaltung der Sportstationen, in Hauptpreise und kleine Überraschungen für alle Teilnehmenden. Im Namen der Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Enrico Karl, Town & Country Franchise-Partner aus Ebersdorf b. Coburg, im Auftrag der HAPPY HAUS BAU GmbH in Gera die Urkunde. Im Beisein des Bürgermeisters von Hildburghausen, Patrick Hammerschmidt, lobte er das Engagement der Ausgezeichneten: „Die bisherige Resonanz zeigt, dass Sie eine wirklich gute Idee mitreißend umgesetzt haben: Dieses Konzept überzeugt nicht nur uns. Deshalb würdigen und unterstützen wir Ihren großartigen Einsatz und Ihr bewegendes Projekt auch dieses Jahr gern mit dem Town & Country Stiftungspreis!“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

