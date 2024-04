1.111 Euro für den großen Auftritt

Unterstützung für gemeinsames junges Musizieren: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Gospelprojekt-Ruhr e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Die „Sommerkonzerte 2024“ des Gospelprojekt-Ruhr e. V. aus Herne geben Kindern eine Bühne, sich und ihr Können selbstbewusst zu präsentieren, darunter viele benachteiligte junge Menschen mit verschiedenen sozialen und ethnischen Hintergründen. Dies geschieht vor allem durch die SpotLight Kids Initiative: Hier proben die Grundschulkinder gemeinsam für die großen Konzerte, zu denen sie dann von Profimusikern begleitet werden. So entwickeln sich die Kids persönlich weiter, erfahren Wertschätzung und Akzeptanz.



Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro wird verwendet für Materialien, gesunde Verpflegung und Kostüme. Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Christian Schiffmann die Urkunde. Der Geschäftsführer der Vest Massivhaus GmbH in Marl lobte das Engagement der Ausgezeichneten: „Es ist zutiefst beeindruckend, wie erfolgreich Sie die Kraft der Musik und die Begeisterung für den großen Auftritt nutzen, um den Kindern so viele wichtige Dinge mit auf den Weg zu geben. Ich bin sicher, dass Sie damit viele Lebenswege positiv beeinflussen – und vielleicht auch so manche Berufs- oder wenigstens Hobby-Wahl. Danke für Ihren großartigen Einsatz, den wir nur zu gern mit dem Town & Country Stiftungspreis würdigen und fördern!“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

