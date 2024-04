1.111 Euro für das „Lichthaus“

Unterstützung für junge Kreativwerkstatt: 1.111 Euro Preisgeld erhält die Stiftung Gemeinsam für Halle für das christliche Stadtteilzentrum „Lichthaus“. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Das christliche Stadtteilzentrum „Lichthaus“ der Stiftung „Gemeinsam für Halle“ in Halle (Saale) bietet neben Café und Tonstudio auch eine Kreativwerkstatt. Hier finden Kinder und Jugendliche einen geschützten Raum zum Werkeln und Entdecken neuer Kreativtechniken, zum Entdecken eigener Interessen und Begabungen. Und zum Zur-Ruhe-Kommen, vor allem für sensible Schüler:innen, die im lauten Schulbetrieb oft untergehen. Neben der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung liegt ein Fokus auf Umwelterziehung, Re- und Upcycling. Für ihren Einsatz wurden Stiftung und Lichthaus nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Für ein breiteres Angebot wird das Preisgeld von 1.111 Euro für Material und Honorare eingesetzt.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Tanja von Flotow aus Halle die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Sie bieten den jungen Menschen einen auf vielfältige Weise wichtigen Ort, an dem sie sich selbst finden und entwickeln können. Mit Sicherheit prägen Sie dadurch viele Lebenswege nachhaltig positiv. Danke für Ihren großartigen Einsatz, den wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis ehren und unterstützen!“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Wir möchten eine angenehme und inspirierende Atmosphäre schaffen, die den Schüler:innen eine Auszeit vom lauten Schulalltag bietet. Wir setzen dabei bewusst auf kleine Gruppengrößen, um individuell für alle da zu sein“, so Dinah Moreira, Leiterin der Kreativwerkstatt. „Mir gefällt, dass man super viele Sachen machen kann und man sich so viel Zeit lassen kann, wie man braucht. Ich finde es richtig toll und nett sind auch alle“, bestätigt eine der Schülerinnen. Eine weitere ergänzt: „Es ist schön, dass es sooo viele Dinge gibt, die wir machen können. Wir finden für jedes Problem eine Lösung.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

