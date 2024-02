1.111 Euro für das Lebensnotwendigste

Unterstützung und Geborgenheit für die Ärmsten der Armen: 1.111 Euro Preisgeld erhält die Stiftung Kinderzukunft in Gründau, die Kindern in Rumänien ein Dach über dem Kopf bietet. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Erfurter Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – meist ehrenamtlich.



In Rumänien, dem mit Bulgarien ärmsten Land der EU, befinden sich viele Kinder in akuter Notlage. Die Stiftung Kinderzukunft aus Gründau bietet diesen Kindern Schutz, Erziehung und Bildung: Im 1990 gegründeten Kinderdorf in Timişoara finden bis zu 144 Kinder Geborgenheit, darunter auch aus der Ukraine geflüchtete sowie solche aus schwierigen Familienverhältnissen. Sie werden betreut und mit Nahrung sowie Kleidung versorgt. Dafür wurde die Stiftung nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet.



Stellvertretend für die Town & Country Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Andrea Kaiser, Inhaberin von Kaiser Eigenheim in Schotten und Town & Country Franchise-Partnerin, die Urkunde und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Sie helfen den Kindern in Ihrem Kinderdorf Timişoara aus Notlagen, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Ihr wahrhaft lebensnotwendiger Einsatz seit nun schon mehr als drei Jahrzehnten verdient unseren größten Respekt!“ Die Ausgezeichneten freuten sich sehr: „Es erfüllt uns mit großer Freude, dass die Town & Country Stiftung sich wiederholt für unsere Projekte engagiert. Gerade Rumänien liegt mir am Herzen – bei meinen Besuchen im Kinderdorf die Dankbarkeit der Kinder zu spüren, ist für mich immer wieder ein großartiger emotionaler Moment“, betonte Vera Berding (Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung Kinderzukunft). Weil die Preise infolge des Ukraine-Krieges dramatisch gestiegen sind, wird das Preisgeld von 1.111 Euro für den Kauf von Lebensmitteln verwendet.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

