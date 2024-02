1.111 Euro für aktive Zirkuserlebnisse

Unterstützung für artistische Freizeit: 1.111 Euro Preisgeld erhält der 3 Räuber e. V. Bodnegg. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



In der „Zirkus Freizeit“ des „3 Räuber – Initiative für kulturelle und soziale Projekte e. V.“ in Bodnegg entdecken Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum ihre Fähigkeiten im Zirkustraining. Sozialkompetenzen und Selbstbewusstsein werden dabei gestärkt, sie erfahren Partizipation und Selbstwirksamkeit. Unter Anleitung erfahrener Zirkustrainer:innen lernen sie verschiedene Disziplinen wie Trapez, Jonglage und Balancetechniken kennen – in einem echten Zirkuszelt inmitten der Natur. Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro hilft, die Ausstattung des Zirkuszelts und Angebotsvielfalt für die Kids weiter zu verbessern.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Sandra Langer, Geschäftsführerin der Langer Massivbau GmbH in Baindt, die Urkunde und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Sie schaffen mit beeindruckendem Einsatz Erlebnisse, bleibende Erinnerungen und dauerhafte Fähigkeiten für die jungen Menschen, von denen diese ein Leben lang zehren werden. Sie machen sie zu selbstbewussteren Persönlichkeiten und leisten damit auch uns als Gesellschaft einen wichtigen Dienst.“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Der 3 Räuber e. V. bedankt sich herzlich für die Anerkennung durch den Stiftungspreis. In unseren Zirkusprojekten erwerben Kinder und Jugendliche nicht nur Fähigkeiten wie Jonglage, Balance und Akrobatik, sondern lernen auch, einander zu fangen, zu unterstützen und zu ermutigen. Ganz nach dem Leitmotiv des Stiftungspreises 2024 ‚Mit – fühlen, reden, gestalten.‘ bringen sie ihre eigenen Vorstellungen in das Training ein und verwirklichen ihre Ideen gemeinsam. Sowohl auf als auch neben der Bühne wachsen sie so zu einer Gemeinschaft zusammen. In unseren Zirkusprojekten finden alle Kinder und Jugendlichen einen Platz. Wir freuen uns über den Stiftungspreis, der uns bei der Umsetzung der Zirkusprojekte unterstützt – danke!“, so Liv Knoche und Tobias Willasch vom 3 Räuber e. V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

