1.111 Euro für Zukunft mit Kunst

Unterstützung für Lust an der Zukunftsgestaltung: 1.111 Euro Preisgeld erhält dieARTHELPS gGmbH. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Das Projekt „Design Your Future – deine Zukunftswerkstatt“ der Stuttgarter ARTHELPS gGmbH hilft Jugendlichen, ihre Talente und Stärken zu entdecken und Lust an der Zukunftsgestaltung zu entwickeln. In einer von Zukunftsängsten und psychischer Belastung geprägten Welt entsteht ein kreativ-künstlerischer Raum, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Workshops und individuelle Coachings ermutigen dazu, persönliches Potenzial und neue Ideen zu entdecken. Für ihren Einsatz wurde die ARTHELPS gGmbH nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet – zum wiederholten Mal. Das Preisgeld von 1.111 Euro fließt in Materialien wie Farben, Pinsel und Papier, um das Projekt für alle kostenfrei anbieten zu können.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Joachim Nickol, Geschäftsführer der Nickol Hausbau GmbH in Holzgerlingen, die Urkunde und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Mit den Mitteln der Kunst bestärken Sie die jungen Menschen und eröffnen ihnen auf so vielfältige Art und Weise neue Perspektiven. Die Ergebnisse können sich sehen lassen – sowohl auf der Leinwand als auch in den Persönlichkeiten. Danke für Ihren großartigen Einsatz, der zu Recht mit dem Stiftungspreis gewürdigt wird!“



Die Ausgezeichneten sind froh über die Zuwendung: „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch den Town & Country Stiftungspreis. Vor allem, weil wir dadurch Kindern und Jugendlichen mithilfe von Kreativität helfen können, die Zukunft mitzugestalten und so positiv zu prägen“, so Yasemin Lupo, Gründerin und Geschäftsführerin von ARTHELPS.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

