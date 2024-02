1.111 Euro für Straßenkinder in Burkina Faso

Geborgenheit für Straßenkinder in Fada N`Gourma: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Starke Kinder e. V. aus Hüllhorst. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – meist ehrenamtlich.



Das Maison Samuel Heim für Straßenkinder des Starke Kinder e. V. in Fada N`Gourma (Burkina Faso) nimmt Kinder und Jugendliche auf, die allein auf den Straßen der Stadt leben, oft aus Bauernfamilien, die wegen Dürren und Missernten in die Randgebiete der Großstadt ziehen. Auch Gewaltopfer oder Mädchen, die zwangsverheiratet werden sollen, finden hier Zuflucht. Wenn dies überhaupt möglich ist, sollen die Kinder in ihre Familien zurückkehren – andernfalls werden sie im Heim des Vereins aufgenommen, ausgebildet und auf ein eigenständiges Leben vorbereitet.



Für dieses Engagement wurde der Starke Kinder e. V. aus Hüllhorst nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Michael Hartmann,Mitarbeiter der Massivhaus Meyer GmbH & Co. KG in Melle und Lübbecke, die Urkunde und dankte den Ausgezeichneten für ihr Engagement: „Es ist wirklich bewundernswert, mit welchem Enthusiasmus Sie sich dafür einsetzen, scheinbar perspektivlosen Kindern doch die Aussicht auf ein lebenswertes Leben zu bieten – und welche beeindruckenden Erfolge Sie dabei erreichen!“ Das Preisgeld von 1.111 Euro verwendet der Verein für die dringend notwendige Renovierung des Speisesaals im Maison Samuel Heim für Straßenkinder.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

