1.111 Euro für Show mit Chancengleichheit

Unterstützung für Tanzen ohne erkennbare soziale Unterschiede: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Purple Diamonds Erfurt e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Der Purple Diamonds Erfurt e. V. vereint karnevalistisches Brauchtum mit diversen Tanzsportarten. Unter dem Motto „Chancengleichheit für alle Kinder – zu Turnieren und öffentlichen Veranstaltungen in einheitlicher PDE-Vereinskleidung“ strebt der Verein Außenwirkung ohne erkennbare soziale Unterschiede an. Deshalb möchte er dafür sorgen, dass alle Kinder im karnevalistischen Tanzsport einheitlich auftreten und so ihren Gemeinschaftsgeist stärken. Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Der Verein ist stolz auf seinen stetig wachsenden Kinder- und Jugendbereich – um keine Kinder zu benachteiligen, deren Familien die Mittel dafür nicht aufbringen können, werden auch mithilfe der 1.111 Euro Preisgeld einheitliche Winterjacken hergestellt.



Stellvertretend für die Stiftung und Stiftungsbotschafter Stephan Reinhardt, Geschäftsführer der Winkler Eigenheim-Bau GmbH & Co. KG in Erfurt, übergab dessen Mitarbeiter Franz Sann die Urkunde und lobte das Engagement der Ausgezeichneten: „Es ist beeindruckend und ermutigend zu sehen, wie Sie alle Kinder mitnehmen und ihnen die Möglichkeit geben, unabhängig von Herkunft und Status gleichberechtigter Teil der Show zu sein: Diesen Einsatz für mehr Chancengleichheit und Teilhabe unterstützen und ehren wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

