1.111 Euro für Pfingstlager und Co.

Unterstützung für evangelische Pfadfinder:innen: 1.111 Euro Preisgeld erhält der VCP Hörstel e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Beim „VCP Hörstel – Stamm Cherusker“ gibt es zwei neue Pfadfindersippen: Neun engagierte Ehrenamtliche betreuen nun mehr als 25 weitere Kinder. Bei verschiedenen Spielen und Aufgaben lernen die jungen Pfadfinder:innen ein gutes Miteinander und Verantwortung innerhalb der Gruppe zu übernehmen. Kinder und Jugendliche aus finanziell schwächeren Familien zahlen dabei vergünstigte Mitglieds- und Lagerbeiträge.



Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro investiert der VCP Hörstel in neues Zelt- und Küchenmaterial sowie Material für die Gruppenstunden – für eine nachhaltige Entwicklung und damit alle bis zu 70 Kinder und Jugendlichen an den Lagern teilnehmen können, etwa am kommenden Pfingstlager.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Sebastian Thielker, Geschäftsführer der Thielker MassivHaus GmbH in Greven, die Urkunde und lobte das Engagement der Ausgezeichneten: „Schön, dass die Kinder Pfadfindertechniken erlernen und z. B. mit Holz werken. Als lokaler Bauunternehmer finde ich die handwerklichen, motorischen Aufgaben natürlich besonders gut und wichtig. Ich freue mich einen Beitrag zu dem diesjährigen, sehr gut besuchten Pfingstlager leisten zu können.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

(lifePR) (