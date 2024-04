1.111 Euro für Pferdestärke für Pflegekinder

Unterstützung für Pflegefamilien und Pflegekinder: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Pflegeelternverein Potsdam/Potsdam-Mittelmark e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Nicht jedes Kind hat, was jedem Kind zu wünschen ist: ein liebevolles Zuhause, in dem es geborgen und behütet aufwachsen kann. Entscheidet das Jugendamt, dass ein Kind nicht (mehr) bei den eigenen Eltern leben kann, übernehmen häufig Pflegefamilien diese verantwortungsvolle Aufgabe, die Geduld, Offenheit und das Herz an der richtigen Stelle erfordert. Der Pflegeelternverein Potsdam/Potsdam-Mittelmark e. V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pflegefamilien aus dem Landkreis Rückhalt und pädagogische, sozial-integrative sowie rechtliche Hilfestellungen zu geben. Darüber hinaus bietet der Verein Stammtische und Fortbildungen für Pflegeeltern sowie gemeinsame Feste und Freizeitaktivitäten an. Diese Veranstaltungen sind besonders für Pflegekinder wichtig, denn sie verbringen gemeinsame Zeit mit anderen Pflegekindern, die in einer gleichen Situation aufwachsen. Das Gefühl, nicht allein zu sein, gibt den Kindern Kraft und Mut, mit ihrer besonderen Herausforderung umzugehen.



Für seinen Einsatz wurde der Pflegeelternverein Potsdam/Potsdam-Mittelmark e. V. nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro trägt dazu bei, das inklusive Freizeitangebot „Pferdestärke – Pferdegestützte Intervention für Pflegekinder“ auch 2024 zu ermöglichen: Durch das therapeutische Reiten und den Umgang mit den Pferden werden die Kinder ganzheitlich gefördert und entwickeln wichtige Fähigkeiten wie Sozialverhalten, Selbstwertgefühl und Konzentration.



Stellvertretend für die Stiftung und Stiftungsbotschafterin Jenny Berger, Geschäftsführerin der MehrWertHaus GmbH in Potsdam, übergab deren Mitarbeiterin Martina Ritsche die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Es ist beeindruckend, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft Sie sich ihrer selbst gestellten Aufgabe widmen: die Pflegeeltern und Pflegekinder bestens zu unterstützen. Diesen großartigen, für die Kinder, die Familien und letztendlich für uns alle enorm wichtigen Einsatz ehren und fördern wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis!“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Pflegefamilien übernehmen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und geben seelisch verletzten Kindern, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, emotionale Nähe, Verlässlichkeit, Struktur und Förderung. Unser Verein unterstützt diese Familien mit Erfahrungsaustausch, Beratung und gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Wir sind der Town & Country Stiftung unendlich dankbar, dass sie mit ihrem Preisgeld Ausflüge auf einen Reiterhof mit Therapiepferden für unsere Pflegekinder ermöglicht“, so Stefanie Gießen, Vorsitzende des Pflegeelternvereins Potsdam/Potsdam Mittelmark e. V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

(lifePR) (