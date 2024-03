1.111 Euro für Malen und gemeinsame Mahlzeiten

Unterstützung für individuelle Förderung: 1.111 Euro Preisgeld erhält der TANDEM e. V. – soziale Teilhabe gestalten in Bremervörde. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Die „KIDS ART – Kunstwerkstatt für Kids“ des TANDEM e. V. schafft in Bremervörde und Gnarrenburg offene und kostenfreie Kreativ-Angebote. Dafür werden gezielt Kinder über eine enge Kooperation mit der Tafel Bremervörde, dem Kinderschutzbund und weiteren sozialen Einrichtungen angesprochen und eingeladen. Nach einer gemeinsamen Mahlzeit werden Angebote wie Malen, Zeichnen oder Papierschöpfen fachkundig begleitet, um die individuellen Fähigkeiten der Kinder zu fördern. Für seinen Einsatz wurde der TANDEM e. V. nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro nutzt der Verein für Material, Lebensmittel für die gemeinsamen Mahlzeiten und eine Ehrenamtspauschale.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Thomas Stutz, Geschäftsführer der Stutz Massivhaus GmbH & Co. KG in Ritterhude, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Was Sie hier leisten, wie Sie sich mit Leidenschaft, Kreativität und Zielstrebigkeit Kindern und Jugendlichen mit weniger guten Startbedingungen helfen, ihren Weg zu finden: Das ist unbezahlbar für die Kids genauso wie für uns alle als Gesellschaft – und genau die Art von Engagement, die wir mit dem Stiftungspreis anerkennen und fördern möchten.“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Es ist toll, dass die Town & Country Stiftung gerade die Kinder und Jugendlichen in den Blick nimmt und unser Anliegen, Teilhabemöglichkeiten und Chancengleichheit für ALLE zu schaffen, so großartig unterstützt!“, so Andreas von Glahn, Vorsitzender des TANDEM e. V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

