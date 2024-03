1.111 Euro für Lernerlebnisse

Unterstützung für Kinder mit besonderen Bildungsanforderungen: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Förderverein „Schule Am Brahmetal“ e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Das „Baumhaus“ ist eine Kooperation des Förderzentrums „Schule Am Brahmetal“ in Gera mit dem Jugendamt. Hier werden Kinder individuell, ganzheitlich und handlungsorientiert beschult, die aus vielfältigen Gründen nicht an regulären Grundschulen unterrichtet werden können, darunter Autismus, ADHS, ADS, LRS, Dyskalkulie, emotionale und soziale Herausforderungen. Maximal 12 Kinder lernen in zwei Gruppen, um Überforderungssituationen zu minimieren, intensiv individuelle Hilfestellungen anbieten zu können und die Gruppenfähigkeit zu trainieren. Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro wird genutzt für Wandertage, Kino und Theater, Lernmaterialien und kleine Belohnungen.



Allein in der Region um Gera unterstützt die Town & Country Stiftung im Rahmen ihres Stiftungspreises 2024 insgesamt 12 Projekte – mit zusammen mehr als 13.000 Euro Preisgeld. Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Thomas Lantzsch von der HAPPY HAUS BAU GmbH in Gera die Urkunde und lobte das Engagement der Ausgezeichneten: „Sie nehmen sich mit so viel Hingabe und Empathie der Kinder und Jugendlichen an, fangen sie auf und machen sie stärker, geben ihnen Wertvolles für ihr ganzes Leben mit auf ihren Weg: Das verdient unser aller Respekt und den Stiftungspreis erst recht – wir als Gesellschaft sind darauf angewiesen, was Menschen wie Sie für die Kids und damit für uns alle leisten.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.





