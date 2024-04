1.111 Euro für Erstklässler-Sicherheitswesten

Unterstützung für mehr Verkehrssicherheit: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Stadthäger Motor Club Jugendgruppe e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Der Stadthäger Motor Club Jugendgruppe e. V. verteilt in ihrem Projekt „Sicherheitswesten für Erstklässler 2024“ an fast 20 Grundschulen im Schaumburger Land – seit dem Wegfall der Sicherheitswesten für Erstklässler vom ADAC. Doch mehr als das: Gemeinsam mit den ca. 1.000 Kindern pro Jahr wird spielerisch erarbeitet, warum die Weste so wichtig ist und wann man sie tragen sollte – besonders wichtig für Kinder mit Migrationshintergrund. Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet, bereits zum wiederholten Mal. Das Preisgeld von 1.111 Euro wird für den Kauf und die kostenlose Verteilung weiterer Westen genutzt, da sich viele Familien diese nicht leisten können.



Stiftungsbotschafter Andreas Bausch, Geschäftsführer der bauART-Hannover GmbH in Heuerßen übergab die Urkunde im Rahmen eines Fahrradparcours-Trainings an der Grundschule „Am Sonnenbrink“ in Stadthagen – eine der 17 Grundschulen, die jährlich Sicherheitswesten vom Verein erhalten. Im Namen der Town & Country Stiftung lobte sie das Engagement der Ehrenamtlichen: „Kinder sind die schwächsten und verletzlichsten Verkehrsteilnehmer, deshalb kann man gar nicht genug in ihre Sicherheit investieren – ob Verkehrserziehung oder Westen. Danke für Ihren großartigen Einsatz, den wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis ehren und fördern!“



Die Ausgezeichneten sind froh über die Zuwendung: „Die Stadthäger Motor Club Jugendgruppe e. V. freut sich sehr, dass die Town & Country Stiftung die Ausstattung der Erstklässler mit Sicherheitswesten unterstützt. Wir als Verein besorgen die Westen, sprechen mit den Grundschulen die Übergabetermine ab und sind dann dort, um den neu eingeschulten Kindern nicht nur die Westen zu schenken, sondern auch deren Wichtigkeit zu erklären. In einer Unterrichtsstunde wird mit einer kurzen Geschichte gemeinsam mit den Kindern erarbeitet, welchen Zweck die Westen haben, warum das Tragen gerade bei Dunkelheit so wichtig ist und warum Kinder so schlecht zu sehen sind. Durch die bessere Sichtbarkeit der jungen Verkehrsteilnehmer mit einer Weste können Unfälle vermieden werden. Seit vielen Jahren sorgen wir so dafür, dass die neuen Schulkinder in Schaumburg etwas sicherer unterwegs sein können“, so Regina Tegeler vom Stadthäger Motor Club Jugendgruppe e. V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

