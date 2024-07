1.111 Euro für „Chancengleichheit – sei willkommen“

Unterstützung für viele und vielfältige Bildungs- und Freizeitangebote: 1.111 Euro Preisgeld erhält die Da Capos Projektschmiede e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Das Projekt „Chancengleichheit – sei willkommen“ der Da Capos Projektschmiede e. V. Sprockhövel macht Bildungs- und Freizeitangebote für möglichst viele Kinder und Jugendliche: inklusive Ferienfreizeiten für bis zu 350 Kids ebenso wie wöchentliche Kursangebote von Tanzen und Chören über Kickboxen und Selbstverteidigung bis Yoga, Fußball und Nachhilfe. Besonders benachteiligte Kinder werden kostenfrei integriert, darunter Flüchtlingskinder und Kinder mit Handicaps. Für ihren Einsatz wurde die Da Capos Projektschmiede nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro fließt in ein Zirkus-Feriencamp, das besonders für Kinder mit körperlichen und psychischen Auffälligkeiten Plätze integrativ anbietet.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Torsten Saborowski von der L-Immobilien u. Beratung (L-IB) GmbH in Hagen die Urkunde im Rahmen des Sommerferien-Camps am Kemnader Stausee. Er lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Es ist beeindruckend, was Sie hier auf die Beine stellen: Mit Ihrem vielfältigen und umfangreichen Angebot erreichen Sie so viele Kids, nehmen positiven Einfluss auf so viele Lebenswege. Dabei bieten Sie Kindern und Jugendlichen Erlebnisse, die nicht wenigen von ihnen sonst nicht möglich wären, und lassen sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Genau das ist es, was wir mit dem Town & Country Stiftungspreis würdigen und fördern möchten: Vor diesem Engagement, diesem Dienst an den jungen Menschen und damit an unserer ganzen Gesellschaft kann man sich nur verneigen – herzlichen Glückwunsch!“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Wir sind sehr froh über die Würdigung und Auszeichnung. Da Capos hat ein fantastisches Team, das die vielen Projekte in unserer Projektschmiede mit sehr viel Einsatz und Herzblut organisiert und leitet“, so Frauke Schittek, seit 1996 ehrenamtliche Vorsitzende der Da Capos Projektschmiede e. V. „So eine Auszeichnung und Würdigung bekommt man nicht jeden Tag – für die unermüdliche Arbeit, die wir für viele, viele Kinder, Jugendliche und Senioren in unserer Region seit vielen Jahren leisten. Und es macht uns stolz, dass mit Ihrer Auszeichnung dieses Engagement gesehen wurde. Vielen Dank!“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

