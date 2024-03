1.111 Euro für Bleistifte und mehr

Unterstützung für bessere Bildung, wo es an allem fehlt: 1.111 Euro Preisgeld erhält die ABFE – A Bleistift FOR EVERYONE gGmbH. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



In der abgelegenen Bergregion Simthali in Nepal verbessert die ABFE – A Bleistift FOR EVERYONE gGmbH gemeinsam mit dem lokalen Partner Indreni die Lern- und Lehrbedingungen an der Kalidevi Grundschule. Das Projekt ermöglicht 80 benachteiligten Schulkindern eine fundierte Schulbildung im familiären Umfeld: mit Schulmaterialien und -Mittagessen, Gehältern und Fortbildung für Fach-Lehrpersonal sowie der notwendigen Infrastruktur (v. a. Wasser und Strom). So sollen der regelmäßige Schulbesuch etabliert und die Lebensumstände in der Region nachhaltig verbessert werden. Für diesen Einsatz wurde ABFE Einsatz nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro wird direkt in die Vorhaben des Projekts investiert.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Christel Kohl, Town & Country Franchise-Partnerin aus Bad Belzig, die Urkunde und lobte das Engagement der Beteiligten: „Sie setzen sich mit so viel Herzblut für Kinder und Jugendliche in den verschiedensten Weltregionen ein, die es ungleich schwerer haben, als wir uns das hier in Deutschland auch nur vorstellen können: Dieses ausdauernde Engagement ehren und unterstützen wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis!“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Gemeinsam wollen wir bessere Chancen schaffen für die Kinder dieser Welt oder auch manchmal einfach ein Lächeln schenken. Danke an die Town & Country Stiftung für die Unterstützung!“, so Maren Reisner von der ABFE – A Bleistift FOR EVERYONE gGmbH.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

