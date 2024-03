1.111 Euro für Auszeit und Austausch

Unterstützung für Familien mit schwerkranken Kindern: 1.111 Euro Preisgeld erhält das Ronald McDonald Haus in Mainz. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Das Ronald McDonald Haus in Mainz bietet Familien einen Rückzugsort während des Klinikaufenthalts ihrer schwerkranken Kinder. Hier können sie Kraft tanken und sind in wenigen Minuten in der Kinderklinik. Ehrenamtliche Mitarbeiter:innen kümmern sich um das Wohlbefinden der Familien und bieten unter anderem dienstags ein Verwöhn-Frühstück an – und jeden Donnerstag ein Verwöhn-Abendessen. Während des 3-Gang-Menüs können sich die Eltern mit anderen Familien und Ehrenamtlichen austauschen. Für ihren Einsatz wurden McDonald's Kinderhilfe Stiftung und Ronald McDonald Haus Mainz nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro wird genutzt, um die Verwöhn-Abendessen zu finanzieren.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Carsten Beitz, Geschäftsführer der BEITZ Massivhaus GmbH & CO. in Gau-Algesheim, die Urkunde und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Was Sie hier leisten, mit wie viel Leidenschaft Sie sich dafür einsetzen, den Familien und ihren Kindern wirklich schwere Zeiten etwas leichter zu machen, ihnen eine entsprechende Atmosphäre zu bieten: Das verdient unser aller Anerkennung – und den Town & Country Stiftungspreis erst recht!“



Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Das Mainzer Ronald McDonald Haus geht ins 11. Jahr und wie passend ist da dieser Stiftungspreis von 1.111 Euro für uns? Wir freuen uns sehr, denn nur mit Hilfe so großzügiger Unterstützung können wir auch weiterhin so vielen Familien ein Zuhause auf Zeit geben. Das waren in den letzten zehn Jahren über 1.700 Familien – 1.700 Schicksale, die wir begleitet haben und die uns jeden Tag zeigen, wie wichtig dieses Haus für Familien in einer Ausnahmesituation ist. Danke, Danke, Danke!“, so Beate Hauck, Leiterin des Ronald McDonald Hauses Mainz.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

(lifePR) (