1.111 Euro Zuschuss für eine „Bewegungsbaustelle“

Unterstützung für Balancierbalken, Hangelstrecken & Co.: 1.111 Euro Preisgeld erhält dieGrafschafter Diakonie. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Die „Sozialpädagogische Tagesgruppe“ der Grafschafter Diakonie gGmbH _ Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers fördert Kinder von 6 bis 12 mit Bindungs- und Beziehungsschwierigkeiten, Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten. Damit sie spielerisch Motorik und psychosoziale Kompetenzen weiterentwickeln können, wird eine Bewegungsbaustelle eingerichtet – mit Balancierbalken, Hangelstrecken und weiteren Elementen. Für Ihren Einsatz wurde die Einrichtung nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet – zum wiederholten Mal. Das Preisgeld von 1.111 Euro wird verwendet für Beschaffung, sichere Installation sowie Materialien für Pflege und Wartung der Bewegungselemente.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Dr. Matthias Lüken, Geschäftsführer der ML HausBau GmbH in Rheinberg, die Urkunde und lobte das Engagement der pädagogischen Fachkräfte: „Es macht Freude zu sehen, wie viel Energie Sie daransetzen, die Kinder zu bewegen und ihnen ganz konkret anregende und fördernde Erlebnisräume zu schaffen. Die Kinder brauchen Sie, wir alle brauchen Sie und Ihren Einsatz für bessere Kindheiten!“



Die Freude über Auszeichnung und Zuwendung für die Grafschafter Diakonie ist groß: „Wir von der Tagesgruppe Annastraße holen die Kinder in ihrer aktuellen Lebenssituation ab und bieten ihnen einen sicheren geschützten Rahmen zur Weiterentwicklung. Täglich arbeiten die Kinder an eigenen Kompetenzen, lernen Regeln und Grenzen kennen, diese zu akzeptieren und sich an sie zu halten. Mit intensiver Begleitung der Fachkräfte werden die Fähigkeiten und Potenziale der Kinder neu entdeckt und entfaltet. Zusammen mit den Kindern freuen wir uns über die Auszeichnung und sind dankbar“, so Ewa Schwarzbach, Gruppenleiterin der Tagesgruppe.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

(lifePR) (