1.000 € für starke Kinder im Kiez

Bewegung, Kreativität und Gemeinschaft: Für das Projekt „Coraggio Kids“ erhält der Coraggio – die Kulturanstifter e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Mit „Coraggio Kids“ schafft der Verein ein niedrigschwelliges Bewegungs- und Lernangebot für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren in Berlin-Kreuzberg. Jährlich erreichen die kostenlosen Kurse und Projekttage rund 170 Teilnehmende – überwiegend Kinder aus sozial und finanziell benachteiligten Familien.



Im Mittelpunkt steht der sogenannte „Soziale Zirkus“: Durch Akrobatik, Balanceübungen, Tanz und kreative Bewegung lernen die Kinder spielerisch, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig werden soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Vertrauen und Selbstbewusstsein gestärkt. Die gemeinsame Vorbereitung auf eine Aufführung motiviert die Kinder und schafft prägende Erfolgserlebnisse.



Gerade in einem Kiez, der von strukturellen Herausforderungen geprägt ist, leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit. Viele der teilnehmenden Kinder wachsen unter erschwerten Bedingungen auf, haben eingeschränkten Zugang zu Freizeitangeboten und zeigen Förderbedarfe in Sprache, Motorik und sozial-emotionaler Entwicklung. „Coraggio Kids“ bietet ihnen einen geschützten Raum, in dem sie sich ausprobieren, entfalten und positive Erfahrungen sammeln können.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung sollen weitere Projekttage umgesetzt und zusätzliche Kinder in das Angebot integriert werden. Ziel ist es, noch mehr jungen Menschen den Zugang zu den kreativen und stärkenden Lernräumen zu ermöglichen und langfristig ihre Entwicklungschancen zu verbessern.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Marco Albrecht, Wertbeständig-Haus GmbH, die Urkunde und würdigte das Engagement des Vereins: „Meine große Anerkennung gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins, die mit Herzblut täglich Wirkung entfalten. Ein besonderer Dank geht an Frau Anne Timm, die sich mit außergewöhnlichem Engagement für die Projekte stark macht. Solche Initiativen zeigen, wie kulturelle Bildung Lebenswege positiv prägen kann – genau dafür stehen wir mit der Town & Country Stiftung ein.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (