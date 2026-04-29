1.000 € für starke Familien in schwierigen Lebenssituationen

Gemeinsam statt allein: Für ihr Unterstützungsangebot „Kidstime“ erhält der Trägerverein 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Das Angebot des Kidstime Deutschland e. V. richtet sich an Kinder psychisch erkrankter Eltern und ihre Familien – eine häufig übersehene, aber besonders belastete Zielgruppe. Etwa vier Kinder in jeder Schulklasse wachsen mit einem psychisch erkrankten Elternteil auf. Für sie bedeutet der Alltag oft emotionale Überforderung, Unsicherheit und das Gefühl, mit ihren Sorgen allein zu sein.



Hier setzt das innovative Angebot an: Einmal im Monat kommen mehrere Familien zusammen und erleben einen gemeinsamen Nachmittag, der von speziell geschulten Fachkräften begleitet wird. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Multifamilienarbeit – ein Ansatz, der auf Austausch, gegenseitige Unterstützung und gemeinsames Lernen setzt.



Nach einem spielerischen Einstieg werden im Seminarteil altersgerechte Erklärungen zu psychischen Erkrankungen vermittelt. Mithilfe von Metaphern lernen die Kinder, die Erkrankung ihrer Eltern besser zu verstehen und Schuldgefühle abzubauen. Anschließend arbeiten Eltern und Kinder in getrennten Gruppen weiter. Während sich die Eltern intensiv mit den Bedürfnissen ihrer Kinder auseinandersetzen, setzen sich die Kinder kreativ mit ihren eigenen Erfahrungen auseinander. Ein gemeinsames Essen rundet die Treffen ab und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.



Im Landkreis Rotenburg (Wümme) werden derzeit vier Gruppen angeboten, die jährlich rund 100 Kinder und Jugendliche erreichen. Die Nachfrage ist hoch, denn das Risiko für betroffene Kinder, selbst psychische Erkrankungen zu entwickeln, ist deutlich erhöht.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung wird das Angebot weiter gesichert. Da ein Teil der Finanzierung über Spenden und Eigenmittel getragen werden muss, ist die Unterstützung ein wichtiger Beitrag, um die regelmäßigen Treffen langfristig aufrechterhalten zu können.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Thomas Engellandt, Geschäftsführer der Engellandt Hausbau GmbH & Co. KG, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Sie leisten einen enorm wichtigen Beitrag, indem Sie Kinder und Familien in belastenden Lebenssituationen stärken und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind. Der Ansatz, Familien gemeinsam zu begleiten und den Austausch zu fördern, ist besonders wertvoll und nachhaltig.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (