1.000 € für pferdegestützte Therapie

Therapiefortschritte auf dem Pferd: Für ihre pferdegestützte Therapie für Kinder mit Autismus und herausforderndem Verhalten erhält das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Im Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum in Göppingen werden Schüler:innen aus dem Autismus-Spektrum und mit herausforderndem Verhalten mit pferdegestützter Therapie begleitet. Zwei speziell ausgebildete Therapiepferde und geschulte Lehrkräfte arbeiten individuell mit den Kindern, um deren soziale, emotionale und motorische Kompetenzen zu fördern. Die Kinder werden im Laufe der Therapie zunehmend ruhiger, lassen sich auf die Tiere ein, zeigen empathisches Verhalten und öffnen sich – Erfolge, die ohne die Tiere nicht so möglich gewesen wären.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung kann das Bildungszentrum die wöchentlichen Therapieeinheiten finanzieren und sicherstellen, dass alle Kinder, unabhängig von der finanziellen Situation der Familien, an der pferdegestützten Therapie teilnehmen können.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Michael Westhöfer, Geschäftsführer der MW Ostalb Bau GmbH, die symbolische Urkunde und lobte das Engagement der Lehr- und Betreuungskräfte: „Pferde können auf eine ganz besondere Weise Herzen öffnen und Ruhe einkehren lassen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Kinder durch die Therapie Fortschritte machen, die sie auch in den Alltag begleiten. Sehr gerne unterstützen wir diese wertvolle Arbeit mit dem Town & Country Stiftungspreis.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (