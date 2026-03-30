1.000 € für kleine Streicher

Geige, Cello oder Bratsche: Für das Erlernen von Streichinstrumenten in der Grundschule erhält der Kinderhilfe e. V. Saar 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Seit 2004 bekommen alle Kinder an der Grundschule Geislautern ab dem ersten Schuljahr die Möglichkeit, ein Streichinstrument ihrer Wahl zu lernen. Ob Geige, Cello oder Bratsche – das Erlernen eines Instruments schafft kreative Freiräume, stärkt das Selbstvertrauen und bietet einen wertvollen Ausgleich zu sonst digital dominierten Freizeitbeschäftigungen. Die gemeinsamen Auftritte vor großem Publikum, bestehend aus Eltern, Großeltern, Mitschüler:innen und Freund:innen, erfüllt die Kinder zusätzlich mit viel Stolz und motiviert sie, das Spielen auf dem Streichinstrument weiter zu üben.



Die Grundschule ist der einzige Ort, an dem alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft quer durch alle Bevölkerungsgruppen gemeinsam betreut werden. Die meisten Kinder, die in Geislautern die Grundschule besuchen, hätten ohne das Streicherprojekt keinen Zugang zum aktiven Musizieren.



2022 wurde das Projekt aufgrund des großen Erfolgs auf eine weitere Grundschule in Wehrden ausgeweitet. Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung möchte die Kinderhilfe e. V. Saar Musikinstrumente und Unterrichtskosten für den zweiten Schulstandort finanzieren. So können zukünftig noch mehr Kinder auf Streichinstrumenten ihren musikalischen Ausdruck finden.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Manfred Stoll, Town & Country Haus Franchisepartner, die Urkunde und wurde mit einem kleinen Konzert der jungen Streichmusikanten empfangen. Begeistert lobte er das Engagement des Vereins: „Musik öffnet Türen, inspiriert Kreativität und stärkt das Selbstvertrauen, besonders bei Kindern. Ihr Streicherprojekt zeigt eindrucksvoll, wie man mit musikalischer Frühförderung nicht nur Talente entdeckt, sondern auch Freude, Gemeinschaft und Chancengleichheit vermittelt. Dieses Engagement unterstützen und würdigen wir sehr gerne mit dem Town & Country Stiftungspreis.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Wenn ein Kind zum ersten Mal einen Ton auf seinem Instrument spielt und merkt, was in ihm steckt, ist das ein ganz besonderer Moment. Die Begeisterung, die dabei entsteht, trägt die Kinder oft weit über die Grundschulzeit hinaus. Wir freuen uns sehr, dass wir dank der Unterstützung noch mehr Kindern diese Erfahrung ermöglichen können“, so Antonia Nutting von Boch, stellvertretende Vorsitzende der Kinderhilfe e. V. Saar.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (