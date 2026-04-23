1.000 € für junge Imker

Große Begeisterung für kleine Bienen: Für ihr Bienenmuseum erhält der Imkerverein Oberlichtenau e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Seit rund 30 Jahren betreibt der Imkerverein Oberlichtenau mit großem Engagement ein kleines Bienenmuseum – vollständig ehrenamtlich und ohne wirtschaftliche Interessen. Schulklassen, Familien und Ausflugsgruppen erhalten hier anschauliche Einblicke in das Leben der Bienen, die Arbeit der Imkerei sowie in die Bedeutung des Natur- und Artenschutzes. Das Museum ist für viele Kinder der erste Berührungspunkt mit diesen wichtigen Insekten und ihrer Rolle für unsere Umwelt.



Ein besonderer Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt in der Nachwuchsförderung. In der AG Junge Imker an der Grundschule Oberlichtenau werden bereits die Jüngsten spielerisch und praxisnah an die Themen Bienen, Umwelt und Nachhaltigkeit herangeführt. Auch an Projekttagen für Schulklassen aus der gesamten Region erleben Kinder hautnah, welchen Beitrag Bienen zum Naturschutz leisten. Nicht selten entwickelt sich aus dieser frühen Begegnung eine lebenslange Begeisterung für die Imkerei – viele heutige Vereinsmitglieder haben ihre Leidenschaft bereits als Kinder in der AG Junge Imker entdeckt.



Um das Außengelände des Bienenmuseums für Besucherinnen und Besucher künftig noch einladender zu gestalten, möchte der Verein mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung wetterfeste Sitzbänke anschaffen. So sollen insbesondere Schulklassen und Familien künftig mehr Raum zum Verweilen, Austauschen und Lernen erhalten.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Thomas Brechel, Geschäftsführer der BGB Baugesellschaft Brechel mbH, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie ehrenamtliches Engagement, Umweltbildung und Gemeinschaftssinn zusammenwirken können. Wir freuen uns, dass wir es als Stiftungsbotschafter begleiten dürfen.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Unser Museum lebt vom Engagement vieler Ehrenamtlicher und vom Interesse der Besucherinnen und Besucher. Die Unterstützung stärkt unsere Arbeit und schafft neue Möglichkeiten für Austausch, Lernen und gemeinsames Erleben“, so Karin Lauter, Mitglied des Vorstands.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (