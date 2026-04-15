1.000 € für einen sicheren Start ins eigene Zuhause

Perspektiven schaffen und Wohnungslosigkeit verhindern: Für das Projekt „Housing Care – U 18“ erhält der Zusammen e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Unbegleitete minderjährige Geflüchtete gehören zu den besonders schutzbedürftigen jungen Menschen in Deutschland. Viele von ihnen kommen aus Krisenregionen, haben Zerstörung und Verlust erlebt und müssen sich in einem neuen Land zurechtfinden – oft ohne familiären Rückhalt. Während sie bis zur Volljährigkeit in betreuten Wohngruppen leben, endet diese Unterstützung mit dem 18. Geburtstag häufig abrupt. Die Folge: Unsichere Wohnverhältnisse, fehlende Perspektiven und ein erhöhtes Risiko für Wohnungslosigkeit.



Genau hier setzt das Projekt „Housing Care – U 18“ des Zusammen e. V. an. Hier werden Jugendliche bereits ab 16 Jahren auf ihrem Weg in ein eigenständiges Leben begleitet und gezielt auf das Wohnen in einer eigenen Wohnung vorbereitet. In Sprechstunden, Workshops und individueller Beratung lernen die jungen Menschen, wie sie Wohnraum finden, Mietverträge verstehen, ihre Rechte wahrnehmen und ihren Alltag selbstständig organisieren.



Ein besonderer Fokus liegt auf der persönlichen Begleitung – von der ersten Wohnungssuche über die Kontaktaufnahme mit Vermieter:innen bis hin zur erfolgreichen Bewerbung werden die Jugendlichen aktiv unterstützt. Seit Projektbeginn konnten bereits über 60 Jugendliche erreicht werden. Damit leistet „Housing Care – U 18“ einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Lebenssituation junger Geflüchteter und eröffnet ihnen echte Zukunftsperspektiven.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung wird die Fortführung des Projekts unterstützt. So kann die wichtige Begleitung der Jugendlichen auch weiterhin sichergestellt werden.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Brit Steyer die Urkunde und lobte das Engagement des Vereins: „Der Übergang ins Erwachsenenleben ist für junge Menschen eine entscheidende Phase – für unbegleitete Geflüchtete stellt er oft eine besondere Herausforderung dar. Housing Care – U18 zeigt eindrucksvoll, wie durch gezielte Unterstützung Stabilität geschaffen und echte Zukunftschancen ermöglicht werden können. Dieses Engagement verdient große Anerkennung.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Ein eigenes Zuhause bedeutet Sicherheit, Würde und die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Mit unserer Arbeit möchten wir jungen Geflüchteten genau diese Perspektive eröffnen. Die Förderung hilft uns, sie auf diesem wichtigen Weg weiterhin intensiv zu begleiten“, so Emad Abufrewa, Projektmitarbeiter in „Housing Care“.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (