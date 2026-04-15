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1.000 € für ein Zeichen gegen Cybermobbing

Die Town & Country Stiftung fördert den Cybermobbing-Hilfe e. V.

(lifePR) (Schwerte, )
Gemeinsam stark gegen Cybermobbing: Für das Projekt „WIR gegen Cybermobbing! Unsere Schule macht mit“ erhält der Cybermobbing-Hilfe e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.

Laut Cyberhilfe IV-Studie sind in Deutschland über 1,8 Millionen Schülerinnen und Schüler von Cybermobbing betroffen. Mit dem Projekt „WIR gegen Cybermobbing! Unsere Schule macht mit“ möchte der Cybermobbing-Hilfe e. V. durch Präventionsarbeit Cybermobbing effektiv verhindern. Im Rahmen des Projekts führt der Verein Workshops an weiterführenden Schulen durch. Dabei wird den Schüler:innen nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern ermöglicht ihnen kreative Umsetzungsmöglichkeiten aktiver Medienarbeit. So versetzen sich die Jugendlichen während Vorträgen und des Drehens eines Stop-Motion-Films in unterschiedliche Cybermobbing-Rollen. Dabei lernen sie, welche emotionalen Auswirkungen Cybermobbing auf Betroffene hat und entwickeln konkrete Lösungsstrategien.

Seit November 2023 konnte der Cybermobbing-Hilfe e. V. knapp 6.000 Schülerinnen und Schüler erreichen. Um die weitere Durchführung des Programms an Schulen zu ermöglichen, nutzt der Verein das Preisgeld der Town & Country Stiftung. Somit können die  Workshops weiterhin kostenneutral angeboten werden.

Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Peter Hoppe, Geschäftsführer der Massivhaus Unna GmbH, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Cybermobbing hinterlässt bleibende Wunden bei Heranwachsenden. Umso wichtiger sind Projekte wie dieses, die junge Menschen frühzeitig sensibilisieren, ihnen Empathie vermitteln und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Sie zeigen eindrucksvoll, wie Präventionsarbeit an Schulen nachhaltig wirkt und Kinder und Jugendliche stärkt, füreinander einzustehen. Dieses Engagement unterstützen und würdigen wir sehr gern mit dem Town & Country Stiftungspreis.“

Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Es ist uns ein Anliegen, Kindern und Jugendlichen Wege aufzuzeigen, wie sie sich schützen, Konflikte lösen und respektvoll miteinander umgehen können. Jede Teilnahme stärkt Empathie und Verantwortungsbewusstsein. Mit Unterstützung wie die der Town & Country Stiftung können wir noch mehr Schülerinnen und Schüler sensibilisieren und stärken“, so Lukas Pohland, 1. Vorsitzender des Cybermobbing-Hilfe e. V.

Über den Town & Country Stiftungspreis

Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.

Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

Town & Country Stiftung

„Mensch sein heißt verantwortlich sein“ – diesem Leitsatz folgt die gemeinnützige Town & Country Stiftung seit ihrer Gründung durch das Unternehmerpaar Gabriele und Jürgen Dawo im Jahr 2009. Neben der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe engagiert sich die Stiftung für unverschuldet in Not geratene Bauherren und Eigentümer von zu Wohnzwecken selbstgenutzten Einfamilienhäusern, für Bildungsprojekte im Bereich Natur- und Umweltbildung, für Kunst und Kultur sowie für bürgerschaftliches Engagement.

Town & Country Stiftung
Anger 55/56
99084 Erfurt
Tel: 0361 644 789 14
pr@tc-stiftung.de

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