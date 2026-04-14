1.000 € für digitale Bildung

Mehr Chancen durch digitale Bildung: Für die Anschaffung neuer Laptops erhält die Integrative Mädchenwohngruppe im Mutter-Kind-Haus Leubnitz 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



In der Mädchenwohngruppe leben sechs Jugendliche ab 13 Jahren, die in ihrem Leben bereits belastende Erfahrungen gemacht haben. Viele von ihnen bringen Traumata, Bindungsstörungen oder schulische Brüche mit. Die Einrichtung verfolgt daher ein zentrales Ziel: den Mädchen erneut Stabilität, Sicherheit und Zukunftsperspektiven zu geben. Ein schulischer Abschluss gehört dabei zu den wichtigsten Schritten – und digitale Kompetenz ist heute unverzichtbarer Teil davon.



Bislang stehen den Mädchen veraltete Laptops zur Verfügung, die weder den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen noch die digitale Bearbeitung von Schulaufgaben zuverlässig ermöglichen. Das Preisgeld der Town & Country Stiftung ermöglicht nun die Anschaffung moderner Geräte, mit denen die Jugendlichen sicher arbeiten und digitale Grundkompetenzen erwerben können.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Mathias Wachs, Geschäftsführer der Wachs Bauunternehmungen GmbH, die symbolische Urkunde und lobte das Engagement der Betreuer:innen: „Sie ermöglichen den Mädchen hier nach ihrer schwierigen Vergangenheit wieder Fuß zu fassen und bauen Sie zu selbstständigen und selbstwirksamen Frauen auf. Der Umgang mit den digitalen Medien ist dabei unverzichtbar. Wir freuen uns sehr, mit dem Town & Country Stiftungspreis einen Teil dazu beitragen zu dürfen.“



„Die Freude über die Unterstützung ist groß“, sagt Heike Straßburger, Fundraiserin der Kinderarche Sachsen, „Für unsere Mädchen bedeutet jeder Schritt in Richtung digitaler Teilhabe auch ein Schritt in ein selbstbestimmtes Leben. Mit den neuen Laptops können wir sie künftig noch besser auf schulische Anforderungen vorbereiten, ihre Zukunftschancen stärken und ihnen ein Stück Normalität schenken, das sie in ihrem bisherigen Leben oft nicht erfahren konnten.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (