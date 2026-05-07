1.000 € für bessere Sprachchancen

Sprache als Schlüssel zur Integration: Für das Projekt „Spielend Deutsch lernen“ erhält der Chancen – Leben geben e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Mit dem Ferienprojekt „Spielend Deutsch lernen“ werden neu zugewanderte Kinder im Grundschulalter gezielt dabei unterstützt, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern – und das ganz ohne Leistungsdruck. In einer zweiwöchigen Schulungsmaßnahme in den Sommerferien 2026 lernen die Kinder in kleinen Gruppen mit maximal zehn Teilnehmenden. Der Unterricht wird von zwei qualifizierten Lehrkräften durchgeführt und durch kreative Methoden sowie wechselnde Projektthemen lebendig gestaltet.



Neben dem Sprachunterricht stehen gemeinsames Mittagessen, Spiel und Freizeitaktivitäten im Mittelpunkt. So entsteht eine vertrauensvolle Lernumgebung, in der die Kinder nicht nur ihre Sprachfähigkeiten erweitern, sondern auch Selbstvertrauen gewinnen und soziale Kontakte knüpfen können. Gerade für Kinder, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben, stellen Sprachbarrieren eine große Herausforderung dar. Sie erschweren die aktive Teilnahme am Unterricht und können zu Unsicherheit und Rückzug führen.



Die bisherigen Ergebnisse sprechen für sich: Nach der Teilnahme können die Kinder dem Unterricht besser folgen, zeigen Fortschritte im Lesen und Schreiben und treten selbstbewusster auf.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung wird die Durchführung des Sommerprojekts unterstützt. Die Mittel fließen unter anderem in die pädagogische Betreuung, Lernmaterialien sowie die Organisation der gemeinsamen Aktivitäten und Mahlzeiten.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Volker Sörgens, Geschäftsführer der shs Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen mbH, die Urkunde und lobte das Engagement des Vereins: „Chancen Leben geben ist eine unverzichtbare Institution für Familien hier bei uns in der Region, wir unterstützen sie dieses Jahr erneut und stehen mit voller Überzeugung hinter diesem Projekt.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Unser Ziel ist es, den Kindern Sicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache zu geben und ihnen damit neue Chancen zu eröffnen. Die Förderung hilft uns, auch weiterhin eine intensive und persönliche Betreuung zu ermöglichen und den Kindern unbeschwerte, lehrreiche Ferien zu schenken“, so Barbara Kutschaty, Vorstand des Chancen – Leben geben e. V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (