1.000 € für Zusammenhalt durch Musik

Musik schafft Gemeinschaft: Der Spielmannszug & Jugendblasorchester Rödemis e.V. erhält für die Anschaffung neuer Schlagwerkinstrumente für junge Musiker:innen 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Der Spielmannszug & Jugendblasorchester Rödemis e. V. wurde bereits 1913 gegründet und blickt auf eine über 100-jährige Vereinsgeschichte zurück. Ein besonderer Schwerpunkt liegt seit jeher auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen. Neben der musikalischen Ausbildung organisiert der Verein regelmäßig gemeinsame Aktivitäten wie Zeltlager, Sportaktionen oder Schulungen für Jugendgruppenleiterinnen und -leiter. Diese Angebote stärken nicht nur die musikalischen Fähigkeiten der jungen Mitglieder, sondern fördern auch Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und soziale Kompetenzen.



Um die musikalische Qualität des Ensembles weiter zu verbessern und gleichzeitig die Gesundheit der jungen Musikerinnen und Musiker zu schützen, plant der Verein nun die Erneuerung seiner Schlagwerkinstrumente. Die bisherigen Instrumente sind inzwischen rund 20 Jahre alt. Moderne Modelle sind deutlich leichter und ergonomischer, wodurch sich die körperliche Belastung – insbesondere bei Auftritten und Umzügen – erheblich verringert.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung sollen unter anderem zwölf Snaredrums, zwei Bassdrums sowie eine Marschbongo angeschafft werden. Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt in der Modernisierung der Instrumentierung umgesetzt.



Stellvertretend für die Town & Country Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Jens Thomas, Geschäftsführer der Massivhaus Schleswig-Flensburg GmbH & Co. KG, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Musikvereine wie Ihrer leisten einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung junger Menschen. Sie vermitteln Gemeinschaft, Disziplin und Freude am gemeinsamen Musizieren. Dass Sie gleichzeitig darauf achten, die Gesundheit Ihrer jungen Mitglieder zu schützen, zeigt, wie verantwortungsvoll Ihre Nachwuchsarbeit gestaltet ist. Dieses Engagement unterstützen und würdigen wir sehr gerne mit dem Town & Country Stiftungspreis.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Die neuen Instrumente sind eine wichtige Investition in die Zukunft unseres Vereins. Sie erleichtern den Kindern und Jugendlichen das Musizieren und helfen uns dabei, die Begeisterung für Musik langfristig zu erhalten“, so Björn Levens, Vereinsvorsitzender des Spielmannszug & Jugendblasorchester Rödemis.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (