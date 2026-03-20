1.000 € für „Trauerzeiten – Dein Weg, Dein Ausdruck, Deine Erinnerung“

Unterstützung in schweren Zeiten: Die Brückenbauer:innen gGmbH erhält 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung für ihr Projekt „Trauerzeiten – Dein Weg, Dein Ausdruck, Deine Erinnerung“. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Der Verlust eines nahestehenden Menschen bedeutet für Jugendliche oft die emotional größte Herausforderung ihres Lebens. Zwischen Schule, Freundeskreis und dem Wunsch nach Zugehörigkeit bleibt für Trauer kaum Raum. Gefühle bleiben unausgesprochen, viele junge Menschen ziehen sich zurück und fühlen sich mit ihrem Schmerz allein.



Hier setzt das Projekt „Trauerzeiten“ der Brückenbauer:innen gGmbH an: In Ostfriesland schafft das Projekt erstmals einen geschützten und professionell begleiteten Ort, an dem Kinder ihrer Trauer Ausdruck verleihen können. Über ein Jahr hinweg trifft sich eine feste Gruppe von bis zu zehn Kindern im Grundschulalter einmal im Monat. In kreativen, naturnahen und gemeinschaftlichen Aktivitäten finden sie Wege, ihre Gefühle auszudrücken, Erinnerungen zu bewahren und neue Perspektiven zu entwickeln.



Das Preisgeld der Town & Country Stiftung unterstützt die praktische Umsetzung des Projekts. Angeschafft werden kreative Materialien wie Farben, Ton, Speckstein, Kameraausrüstung oder Nähutensilien, mit denen die Kinder ihre Erinnerungen und Gefühle kreativ verarbeiten können. Auch eine Abschlussveranstaltung, bei der die Teilnehmenden ihre Werke präsentieren und den gemeinsamen Weg würdig abschließen, wird durch die Förderung ermöglicht.



Stellvertretend für die Stiftung übergaben Stiftungsbotschafter Robin Klage und Matthias Hülscher der Hülscher Haus GmbH die Urkunde und würdigten das Engagement des Vereins.

„Wenn junge Menschen einen schweren Verlust erleben, brauchen sie Orte, an denen ihre Gefühle ernst genommen werden und sie Unterstützung finden. Ihr Projekt Trauerzeiten schenkt Kindern genau diesen Raum, voller Verständnis, Kreativität und Gemeinschaft. Dieses wichtige Engagement für die seelische Stärke junger Menschen unterstützen wir sehr gerne mit dem Town & Country Stiftungspreis“, betonte Matthias Hülscher, Stiftungsbotschafter.



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen:

„Trauer braucht Zeit, Raum und Menschen, die zuhören. Wir möchten Kindern zeigen, dass sie mit ihrem Schmerz nicht allein sind und dass aus Erinnerung auch neue Kraft wachsen kann. Die Unterstützung der Town & Country Stiftung hilft uns sehr, diesen besonderen Ort für junge Menschen zu gestalten“, so Anke Bsteh,Gründerin und Geschäftsführerin der Die Brückenbauer:innen gGmbH.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (