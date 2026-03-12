1.000 € für Sprachförderung in der Kita

Förderung von Bildung und Sprachentwicklung im Kindergartenalltag: Für sein Projekt „Sprachförderung in der Kita“ erhält der Kindergarten Gierstädt 1.000€ Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Im Kindergarten Gierstädt spielt das tägliche Vorlesen eine zentrale Rolle. Ob bei Gutenachtgeschichten vor der Mittagsruhe, beim gemeinsamen Lesen von Märchen oder im Morgenkreis – die Pädagoginnen und Pädagogen schaffen im Alltag zahlreiche Gelegenheiten, bei denen Kinder Sprache aktiv erleben und ausprobieren können.



Um diese frühe Sprachförderung weiter auszubauen, plant der Kindergarten die Einrichtung einer besonderen „Leseinsel“. Diese soll in Form eines großen Baumes gestaltet werden und bietet viel Platz für Bücher für verschiedene Altersgruppen. Gleichzeitig entsteht damit ein gemütlicher Rückzugsort, an dem Kinder gemeinsam mit Erzieherinnen, Erziehern oder ihren Eltern in Geschichten eintauchen können. Die Leseinsel soll so zu einem festen Treffpunkt im Kindergartenalltag werden, der Kinder spielerisch an Bücher und Sprache heranführt.



Das Preisgeld der Town & Country Stiftung wird für die Anschaffung neuer Bücher sowie für einen Teil der Finanzierung der geplanten Leseinsel verwendet.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Ralf Wende, Vertriebsleiter der Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH, die Urkunde und lobte das Engagement des Kindergartens:

„Mit Ihrem Einsatz für die Sprachförderung der Kinder Ihrer Einrichtung prägen Sie das Sprach- und Leseverständnis der Kleinen nachhaltig. Wir freuen uns sehr, diesen Einsatz mit dem Town & Country Stiftungspreis zu fördern und zu würdigen.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen:

„Das Preisgeld unterstützt uns maßgeblich dabei, viele interessante und anregende Bücher für die Kinder zu erwerben und auch die Eltern bei der Anschaffung unserer Leseinsel finanziell zu entlasten. So können wir gemeinsam einen Ort schaffen, an dem Kinder spielerisch die Welt der Geschichten entdecken“, so Beatrix Weis, Mitarbeiterin im Förderverein und Leiterin der Kita.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung 300 Projekte mit jeweils 1.000 Euro, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5. 000 Euro ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt hierfür jeweils vier Projekte aus der Region Nord, Zentralregion und Region Süd aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 Euro auf dem 1. Platz und 5.000 Euro auf dem 2. Platz gefördert.

