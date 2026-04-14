1.000 € für Spaß an Mathe

Bessere Bildungschancen und Teilhabe: Für ihr Projekt „Spielend Mathe verstehen“ erhält die Hoffnungsträger Stiftung 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Im Hoffnungshaus Straubenhardt können Kinder im Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungsdruck Mathe lernen. Bis zu 15 Kinder besuchen regelmäßig das kostenfreie Angebot des Hoffnungshaus. Viele von ihnen stammen aus geflüchteten Familien und haben im familiären Alltag nur begrenzte Möglichkeiten, beim Lernen von Mathematik gezielt unterstützt zu werden. Mit anschaulichem Lernmaterial und spielerischen Übungen führt die ehrenamtliche Mitarbeiterin die Kinder an Zahlenräume bis 100, Alltagsmathematik und logische Zusammenhänge heran. Durch die wöchentlichen Einheiten fernab des schulischen Leistungsdrucks, entstehen kleine Erfolgserlebnisse, die das Selbstvertrauen stärken und Freude am Lernen bringen.



Die bisherigen Durchgänge zeigen den Erfolg des Projekts: Defizite konnten aufgeholt werden, sodass die Kinder motivierter in die Schule gehen. Die Hoffnungsträger Stiftung schafft damit eine Grundlage für bessere Bildungschancen und Teilhabe.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung sollen Lernhilfen und pädagogisches Material wie Rechenwürfel, Logikspiele oder Zahlenkarten angeschafft und die ehrenamtliche Mitarbeiterin mit einer Ehrenamtspauschale entlohnt werden. So können im Hoffnungshaus Straubenhardt weiterhin wöchentliche Förderstunden stattfinden.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Kathleen Pfennigsdorf, Geschäftsführerin der AKOMA GmbH, die symbolische Urkunde und lobte das Engagement des Hoffnungshaus: „Bildung beginnt dort, wo Kinder Freude am Lernen entwickeln. Ihr Projekt Spielend Mathe verstehen zeigt eindrucksvoll, wie wichtig niedrigschwellige Lernangebote sind – besonders für Kinder, die zu Hause wenig Unterstützung erfahren. Mit viel Engagement und Herz werden hier Grundlagen geschaffen, die Selbstvertrauen stärken und echte Zukunftschancen eröffnen. Diese Arbeit unterstützen und würdigen wir sehr gern mit dem Town & Country Stiftungspreis.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung 300 Projekte mit jeweils 1.000 Euro, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5. 000 Euro ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt hierfür jeweils vier Projekte aus der Region Nord, Zentralregion und Region Süd aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 Euro auf dem 1. Platz und 5.000 Euro auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (