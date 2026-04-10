1.000 € für „Kita-Kick“

Bewegung und Gemeinschaft: Das innovative Fußballturnier „Kita-Kick“ des Sportverein Reinsdorf e. V. wird mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 € von der Town & Country Stiftung unterstützt. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



„Kita-Kick“ richtet sich an Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren und verbindet sportliche Aktivität mit der Vermittlung wichtiger sozialer Kompetenzen. Bei den Turnieren erleben die Kinder spielerisch Fairness, Teamgeist, Respekt und Konfliktlösung. Darüber hinaus gestalten die Teams eigene Namen, Wappen und Trikots – ein kreativer Prozess, der die Identifikation und das Selbstbewusstsein stärkt. Auf eine Rangliste wird bewusst verzichtet: Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält eine Medaille, zudem werden besondere Eigenschaften wie Mut, Kreativität oder Fairness gewürdigt.



Eltern, Erzieher:innen und Jugendliche sind aktiv eingebunden – sei es bei der Organisation, als Schiedsrichter:innen oder durch Benefizaktionen wie Kuchenstände. Die Erlöse fließen direkt in die Kitas und unterstützen pädagogische Projekte. So entsteht ein generationenübergreifendes Miteinander, das sportliche und soziale Vorteile gleichermaßen fördert.



Mit der Förderung durch die Town & Country Stiftung werden Trikots, Bälle, Funino-Tore, Medaillen und kreative Materialien zur Teamgestaltung angeschafft. Außerdem werden Workshops zu Teamgeist und Fair Play sowie die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Thomas Wötzel, Geschäftsführer der HIS Hausbau GmbH, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Kita-Kick zeigt, wie Sport, Kreativität und Teamgeist Hand in Hand gehen können. Wir freuen uns, dieses besondere Projekt mit dem Town & Country Stiftungspreis unterstützen zu können und Kindern die Chance zu geben, Gemeinschaft, Fairness und Freude an Bewegung zu erleben.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Die Förderung ermöglicht es uns, Kinder aus allen sozialen Schichten zusammenzubringen, ihnen Freude an Bewegung zu vermitteln und Werte wie Teamgeist und Fair Play praktisch erlebbar zu machen“, so Peter Solejewski, Sportlicher Leiter.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (