1.000 € für Kinderwerkstatt

Schrauben, sägen und hämmern lernen schon die Kleinsten: Der gemeinnützige Kindergartenverein „Zwergenland“ e. V. erhält für sein Projekt „Großes Handwerk für kleine Hände“ 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Fachkräftemangel ist in Deutschland ein wachsendes Problem, für das es bislang noch keine nachhaltige Lösung gibt. Um dem entgegenzuwirken, bringt der Kindergartenverein „Zwergenland“ schon den Kleinsten das Handwerk altersgerecht nahe. Spielerisch können sie dabei entdecken, wie viel Freude es macht, etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen.



Der Verein errichtete bereits ein Gartenhaus auf dem Gelände des Kindergartens, das künftig als Kinderwerkstatt dienen soll. Dort sollen Mädchen und Jungen gemeinsam bauen, konstruieren und gestalten – frei von Rollenklischees und mit viel Raum für eigene Ideen. Von der geplanten Werkstatt profitieren insgesamt 46 Kinder. Während die jüngsten Krippenkinder zunächst neugierig beobachten und erste Erfahrungen sammeln, können die älteren Kindergartenkinder bereits selbst aktiv werden und eigene kleine Projekte umsetzen. Neben handwerklichen Fähigkeiten werden so auch Kreativität, Selbstvertrauen und Problemlösungskompetenzen gefördert.



Bisher fehlt jedoch noch die entscheidende Ausstattung: eine große Kinderwerkbank sowie kindgerechte Werkzeuge zum Schrauben, Bohren und Hämmern. Das Preisgeld der Town & Country Stiftung wird daher für die Anschaffung einer großen Kinderwerkbank und geeigneter Werkzeuge verwendet, damit die Werkstatt künftig mit Leben gefüllt werden kann.



Stellvertretend für die Town & Country Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Fritzi Fischer die Urkunde und lobte das Engagement des Vereins: „Kinder entdecken die Welt am besten, indem sie selbst etwas ausprobieren. Mit Ihrer Kinderwerkstatt schaffen Sie einen Ort, an dem Mädchen und Jungen spielerisch handwerkliche Fähigkeiten entwickeln und erleben können, wie viel Freude im eigenen Gestalten steckt. Dieses Engagement unterstützen wir sehr gerne.“



Mit großer Freude nahmen die Verantwortlichen die Auszeichnung entgegen:

„Unser Gartenhaus steht schon seit letztem Jahr bereit, jetzt fehlt nur noch die passende Ausstattung. Mit einer Werkbank und kindgerechten Werkzeugen können unsere Kinder endlich nach Herzenslust bauen, schrauben und ihre eigenen Ideen umsetzen. Wir freuen uns sehr, dass uns die Town & Country Stiftung auf diesem Weg unterstützt“, so André Eichelberger, Vorstandvorsitzender des Kindergartenvereins.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (