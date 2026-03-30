1.000 € für Handwerk statt Hürden

Chancen durch Handwerk: Für ihr sozialpädagogisches Arbeitsprojekt erhält der Jugendförderverein e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



In der vereinseigenen Werkstatt können seit 2014 straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende mit besonderen Vermittlungshemmnissen gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten. Unter fachkundiger Anleitung können jede Woche bis zu sieben von ihnen gleichzeitig aus Holz und Keramik kleinere Dekorations- und Gebrauchsgegenstände oder auch einfaches Spielzeug für andere öffentliche und gemeinnützige Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten herstellen. Neben handwerklichen Fähigkeiten erhalten die Jugendlichen durch die intensive sozialpädagogische Betreuung Orientierung, Unterstützung und die Chance, Erfolgserlebnisse zu erfahren. Ziel ist es, erneute Negativerfahrungen und damit verbundene Abgrenzung zu verhindern.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung soll das Projekt erhalten und weiter ausgebaut werden, damit die Jugendlichen weiterhin während des Ableistens der Arbeitsstunden Kompetenzen für Schule, Ausbildung und Beruf entwickeln können.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter René Weise, Town & Country Haus Franchisepartner, die Urkunde und lobte das Tun des Vereins: „Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, jungen Menschen auch nach schwierigen Erfahrungen neue Chancen zu eröffnen. Durch die Arbeit in der Werkstatt erleben die Jugendlichen, dass sie etwas schaffen und bewirken können. Sie entwickeln nicht nur handwerkliche Fähigkeiten, sondern auch Selbstvertrauen und Perspektiven für ihre Zukunft. Genau solche Angebote sind entscheidend, um Hürden zu überwinden und nachhaltige Wege zu ermöglichen – deshalb unterstützen wir dieses Engagement sehr gerne mit dem Town & Country Stiftungspreis.“



Das Projekt des Jugendförderverein e. V. zeigt nachhaltige Wirkung: Die Jugendlichen leisten ihre Arbeitsstunden zuverlässig, verbessern ihre handwerklichen und sozialen Fähigkeiten und gewinnen Selbstvertrauen. Viele Teilnehmenden entwickeln dadurch neue Perspektiven und die Chance auf ein selbstbestimmtes, stabiles Leben.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (