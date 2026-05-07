1.000 € für Bewegung und Musik

Musik erleben und Bewegung fördern: Für sein Projekt „Bewegung und Musik“ erhält der Spielmannszug Oberlichtenau e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Der Spielmannszug Oberlichtenau engagiert sich seit vielen Jahren intensiv in der Kinder- und Jugendarbeit und bietet eine fundierte musikalische Ausbildung für Kinder ab der zweiten Klasse. Dabei wird deutlich: Das Erlernen eines Instruments erfordert nicht nur musikalisches Talent, sondern auch körperliche Voraussetzungen wie Koordination, Körpergefühl und bewusste Atmung.



Mit dem Projekt „Bewegung und Musik“ ergänzt der Spielmannszug Oberlichtenau sein Angebot um ein wöchentliches Bewegungs- und Koordinationstraining für die jüngsten Mitglieder. Spielerisch und altersgerecht werden dabei Ausdauer, Muskulatur und Beweglichkeit gefördert – wichtige Grundlagen für das Musizieren und eine gesunde Entwicklung.



Rund 15 Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren nehmen derzeit an dem kostenfreien Angebot teil. Das integrative Konzept ermöglicht es allen Kindern, unabhängig von ihrem Fitnesslevel oder finanziellen Möglichkeiten, teilzunehmen und sich gemeinsam weiterzuentwickeln.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung möchte der Verein seine Ausstattung erweitern und moderne Trainingsmaterialien wie Matten und Koordinationsgeräte anschaffen. So können die Übungen vielfältiger gestaltet und neue Impulse für die sportliche und musikalische Entwicklung der Kinder gesetzt werden.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Thomas Brechel, Geschäftsführer der BGB Baugesellschaft Brechel mbH, die Urkunde und würdigte das Engagement des Spielmannszug Oberlichtenau: „Wir zeichnen den Verein aus, weil er mit großem Engagement Kindern Freude an Musik und Bewegung vermittelt – unabhängig von ihren Voraussetzungen. Man spürt sofort, wie viel Herzblut in diesem Projekt steckt, und genau das macht es so besonders.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Mit unserem Projekt möchten wir den Kindern von Anfang an zeigen, dass Musik und Bewegung zusammengehören. Sie stärken nicht nur ihre musikalischen Fähigkeiten, sondern entwickeln auch ein besseres Körpergefühl und mehr Selbstvertrauen“, so Janet Kunath, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation beim Spielmannszug Oberlichtenau.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (