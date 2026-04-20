1.000 € für Begegnung durch Bewegung

Unterstützung für Familien mit schwer beeinträchtigten Kindern: Für sein Familienwochenende unter dem Motto „Bewegung und Begegnung“ erhält der Angelman e. V. 1.000 € Fördergeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Das Angelman Syndrom ist eine seltene genetische Erkrankung, die mit schweren Entwicklungsstörungen, motorischen Beeinträchtigungen, epileptischen Anfällen und stark eingeschränkter oder fehlender Sprache einhergeht. Betroffene Menschen sind lebenslang auf Unterstützung angewiesen – und auch ihre Familien stehen im Alltag vor großen emotionalen, organisatorischen und finanziellen Herausforderungen.



Mit dem Angelman-Familienwochenende 2026 schafft der Angelman e. V. einen geschützten Raum, in dem rund 20 betroffene Familien neue Kraft schöpfen und wertvolle Gemeinschaft erleben können. In naturnaher Umgebung steht ein bewegungsorientiertes Programm im Mittelpunkt, das sich an den individuellen Fähigkeiten der Teilnehmenden orientiert.



Unter dem Leitgedanken „Begegnung durch Bewegung“ werden vielfältige Aktivitäten angeboten: von Bewegungsspielen im Wasser und kreativen Parcours bis hin zu Teamaufgaben und freien Bewegungszeiten. Alle Angebote sind bewusst barrierearm gestaltet, sodass auch Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sowie Menschen mit Hilfsmitteln aktiv teilnehmen können. Geschwisterkinder werden gezielt einbezogen, um gemeinsames Erleben für die ganze Familie zu ermöglichen.



Im Vordergrund steht dabei nicht die Leistung, sondern das gemeinsame Bewegen. Die Familien erleben sich als Team, stärken ihr Selbstvertrauen und sammeln Impulse, wie Bewegung auch im Alltag positiv integriert werden kann. Gleichzeitig bietet das Wochenende Raum für Austausch und gegenseitige Unterstützung.



Der Förderbetrag der Town & Country Stiftung wird genutzt, um das Wochenende umfassend umzusetzen. Dazu gehören die Anschaffung von Bewegungsmaterialien für Wasser-, Sand- und Parcoursangebote sowie die Unterstützung bei Unterkunft und Verpflegung, damit alle Familien unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten teilnehmen können.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (