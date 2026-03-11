1.000 € für Abenteuer in den Bergen

Unbeschwerte Tage in der Natur: Für ihre regelmäßig stattfindende Hüttenfreizeit erhält der Kemptener Leuchtende Augen e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Knarzende Holzdielen in einer urigen Berghütte, Fackelwanderungen durch verschneite Landschaften, Schneeballschlachten und der Duft von frisch gekochtem Essen aus der Küche – für viele Kinder sind solche Erlebnisse alles andere als selbstverständlich. Genau hier setzt die Hüttenfreizeit des Leuchtende Augen e. V. an: Seit 2003 organisiert ein engagiertes Team ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer Freizeiten für Kinder und Jugendliche, die im Alltag oft mit schwierigen Lebensumständen konfrontiert sind.



Immer zu den Faschingsferien verbringen 15 bis 20 Kinder vier gemeinsame Tage auf einer Selbstversorgerhütte im Allgäu. Die teilnehmenden Kinder kommen aus Heimen und Einrichtungen im Raum Oberschwaben, Allgäu und München oder leben in Familien, die vom Jugendamt betreut werden. Die Freizeit schenkt den Kindern eine wertvolle Auszeit vom Alltag und Erfahrungen in der Natur, die sie so schnell nicht vergessen werden. Gleichzeitig werden soziale Kompetenzen, Empathie und Zusammenhalt gefördert – Werte, die für die weitere Entwicklung der Kinder von großer Bedeutung sind.



Das Preisgeld der Town & Country Stiftung wird für die Miete der Hütte sowie für Lebensmittel während der Freizeit verwendet. Da alle Betreuerinnen und Betreuer ehrenamtlich tätig sind, fließt jede Unterstützung direkt in die Umsetzung der Hüttenfreizeit.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Sandra Langer, Geschäftsführerin der Langer Massivbau GmbH, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Gemeinsame Erlebnisse in der Natur können für Kinder unglaublich wertvoll sein, besonders dann, wenn ihr Alltag von Sorgen geprägt ist. Die Hüttenfreizeit schenkt den Kindern unbeschwerte Momente, stärkt ihr Selbstvertrauen und zeigt ihnen, dass sie gesehen und unterstützt werden. Dieses Engagement verdient große Anerkennung.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Für viele der Kinder sind diese Tage in den Bergen ein echtes Highlight im Jahr – vielleicht sogar die erste richtige Freizeit ihres Lebens. Dass wir ihnen diese Erlebnisse ermöglichen können, verdanken wir auch Unterstützern wie der Town & Country Stiftung. Das bedeutet uns und vor allem den Kindern sehr viel.“, so Dieter Schneider, Vorstand Leuchtende Augen e.V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (