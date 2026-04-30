1.000 € Fördersumme für frühe Demokratieförderung

Für ihr Projekt „Grundschulkinder erleben Demokratie“ erhält die Bürgerstiftung Königs Wusterhausen eine Förderung in Höhe von 1.000 € von der Town & Country Stiftung. Mit dem Projekt setzt sich die Bürgerstiftung für die demokratische Bildung der Grundschulkinder in Königs Wusterhausen ein und macht Demokratie durch Besuche in greifbaren politischen Einrichtungen wie dem Brandenburger Landtag erlebbar. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Das Projekt hat zum Ziel, Kindern aus der Stadt Königs Wusterhausen frühzeitig einen anschaulichen Zugang zu demokratischen Prozessen ermöglichen. Anstoß hierzu gab die amtierende Bürgermeisterin, Michaela Wizorek, nachdem der Besuch einiger Klassen einer Grundschule im Rathaus viel positive Resonanz hervorrief. Nun entsteht ein Demokratieprojekt für alle Grundschulen der Stadt.



Geplant sind jeweils zwei Projekttage, welche einen Besuch im Rathaus von Königs Wusterhausen und im Brandenburger Landtag in Potsdam beinhalten. In die Planung beider Tage werden die Lehrkräfte der Schulen einbezogen. Das Projekt soll den Kindern ermöglichen, das Argumentieren der Abgeordneten und die Bildung von Mehrheiten zu beobachten sowie demokratische Prozesse und politische Strukturen zu verstehen. Somit können sie ein Bewusstsein für den Wert der Demokratie bilden und dieses auch in ihre Familien weitertragen.



Beginnen soll das Projekt in den fünften Klassen der Grundschulen „Erich Kästner“ und „Wilhelm Busch“, welche von vielen Kindern aus sozial und finanziell benachteiligten Verhältnissen sowie Kindern mit Migrationshintergrund besucht werden. Die Bürgerstiftung Königs Wusterhausen sieht gerade hier erhöhten Bedarf für eine frühe Demokratieförderung.



Das Preisgeld der Town & Country Stiftung wird für die Finanzierung des Projektes für die fünften Klassen dieser Grundschulen aufgewendet. Insbesondere die Busfahrten zum Landtag in Potsdam rufen hierbei Kosten hervor. Zukünftig sollen auch weitere Grundschulen der Stadt von „Grundschulkinder erleben Demokratie“ profitieren.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Nadine Hoppe die Urkunde und lobte das Engagement der Bürgerstiftung Königs Wusterhausen: „Das Projekt setzt an einem der bedeutendsten Pfeiler unserer Wertegesellschaft an: der Demokratie. Die frühe Demokratieförderung bei Kindern ist wichtig, um unserer Gesellschaft Stabilität zu verleihen. Daher erhält das Projekt meine größte Anerkennung und ich freue mich, es im Namen der Town & Country Stiftung auszeichnen zu dürfen“.



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Wir sind der Town & Country Stiftung sehr dankbar für ihre Unterstützung. Sie erlaubt es uns, wichtige demokratische Grundkenntnisse an die Kinder unserer Stadt zu vermitteln und ihnen praktisch zu zeigen, wie wichtig demokratische politische Arbeit ist. Das stärkt letztendlich nicht nur die Kinder selbst, sondern auch unsere Gesellschaft“, so Knut Wischmann, Vorstandsvorsitzender.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (